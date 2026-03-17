Tragèdia ferroviaria
Un sindicat ferroviari demana investigar cinc professionals d’Adif, Ayesa i Maquisaba per l’accident de Còrdova
Denuncia que Adif va corregir un informe sobre les soldadures de la via després de l’accident i després de recollir i analitzar materials a la zona zero sense autorització judicial
Pilar Cobos
El sindicat ferroviari Alferro sol·licita al Tribunal d’Instància de Montoro que investigui cinc professionals d’Adif, Ayesa (enginyeria) i Maquisaba (constructora) per la seva suposada participació en l’execució de les soldadures que s’investiguen com a possible origen de la tragèdia d’Adamuz, que va provocar 46 víctimes mortals. En un escrit, qüestiona que Adif hagi aclarit ara l’Informe de soldadures aluminotèrmiques del PB d’Adamuz, datat als mesos de maig i juny del 2025. Segons argumenta, l’administrador hauria corregit la informació sobre la duresa de l’acer utilitzat en una soldadura, situada al costat de l’origen del descarrilament, per demostrar que complia la normativa.
La ruptura d’un rail i d’una junta van provocar, suposadament, la sortida de via de tres vagons de l’Iryo, que van col·lidir amb un Alvia que circulava en sentit contrari. En l’actualitat, s’investiguen les causes i Alferro recorda que una de les hipòtesis és l’existència d’una soldadura defectuosa.
"Actuació irresponsable"
Segons l’opinió del sindicat, la informació facilitada per l’administrador al jutjat "posa en relleu l’actuació irresponsable d’Adif, denunciada per la Policia Judicial en el seu ofici del 7 de febrer del 2026, donant compte de com el dia 22 de gener del 2026 (quatre dies després de l’accident) l’encarregat de la base de manteniment d’Adif a Hornachuelos rep l’ordre verbal del cap d’àrea perquè es retiressin els cupons de guies, entre els quals hi ha soldadures, i es traslladessin a la base de manteniment de l’AVE, havent realitzat assajos de duresa en les esmentades guies, entre les quals es trobaven les que pretenia analitzar la CIAF (Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris)".
Alferro planteja al jutjat el desenvolupament de noves proves per aclarir aquesta catàstrofe de l’alta velocitat. El sindicat demana analitzar al laboratori quatre mostres de soldadura.
