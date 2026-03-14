La xifra d'espanyols que han sortit dels països afectats per la guerra de l'Iran s'enfila fins als 8.400
Exteriors diu que es tracta de la "major evacuació" realitzada pel Ministeri
ACN - Redacció
Madrid
La xifra d'espanyols que han sortit dels països afectats per la guerra de l'Iran s'enfila fins als 8.400. Fonts del Ministeri d'Exteriors apunten que es tracta de la "major evacuació" que ha fet mai el ministeri. Aquest mateix dissabte prop de 500 persones han sortit dels Emirats Àrabs Units (en quatre vols comercials) i de Qatar, en un altre vol. Des de Kuwait, on l'aeroport està tancat indefinidament, entre aquest divendres i dissabte han sortit per carretera deu espanyols en direcció l'Aràbia Saudita, des d'on s'espera que puguin volar cap a Espanya.
