El govern espanyol confirma l'evacuació "exitosa" de l'ambaixada d'Espanya a l'Iran

El govern espanyol ha confirmat l'evacuació "exitosa" de l'ambaixada d'Espanya a l'Iran. El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha explicat que l'ambaixador i el personal essencial que encara es trobaven a la capital, Teheran, han travessat aquest dissabte la frontera amb l'Azerbaidjan i estan "sans i estalvis". En una piulada a X, el ministre ha subratllat que la seguretat dels ciutadans i del servei exterior del ministeri és la seva "prioritat". Albares també ha indicat que la resta d'ambaixades a l'Orient Mitjà i la sala de crisi segueixen plenament operatives les 24 hores a través dels telèfons d'emergències. "Continuem treballant per a la protecció dels espanyols", ha conclòs el ministre.
