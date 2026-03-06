Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sánchez, a Trump: “Entre països aliats és bo ajudar quan es té la raó i assenyalar quan s’està equivocat”

El president afirma tenir un “enorme respecte per la presidència dels Estats Units” i la societat nord-americana

El president espanyol, Pedro Sánchez, aqust dilluns a la Moncloa.

El president espanyol, Pedro Sánchez, aqust dilluns a la Moncloa. / ACN

ACN

Miquel Vera Ligero

Madrid

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest divendres en les seves crítiques a l’ofensiva desplegada pels Estats Units i Israel sobre l’Iran. “Crec que entre països aliats és bo ajudar quan es té raó i també assenyalar quan s’està equivocat o s’està cometent un error, com és el cas. Aquesta guerra a l’Iran, al meu parer i al del govern, és un extraordinari error que pagarem”, ha dit en ser preguntat sobre les darreres declaracions de Donald Trump dient que Espanya és un país “perdedor” i “molt hostil” amb l’OTAN. “Tinc un enorme respecte per la presidència dels Estats Units i una enorme admiració per la societat nord-americana”, ha agregat Sánchez en una roda de premsa amb el president de Portugal, Luís Montenegro.

“La posició del govern d’Espanya és clara, l’hem manifestada des de l’inici de la guerra”, ha exposat el president, tot dient que l’ofensiva “està fora de la legalitat internacional” i és “un extraordinari error”. “Ja s’estan pagant les conseqüències en forma d’increment del preu del petroli, del gas, i no ens oblidem de les víctimes”, ha remarcat, tot recordant les guerres “successives” que ha patit l’Orient Mitjà des de fa dècades. Segons Sánchez, Espanya recolza Ucraïna o la “causa palestina” perquè són víctimes de violacions del dret internacional.

Sobre les possibles “represàlies” que els Estats Units poden aplicar sobre Espanya, Sánchez ha dit que té “absoluta tranquil·litat”. “Gràcies a la voluntat política i al bon moment econòmic que viu Espanya tenim capacitat i marge financer per articular mesures de compensació”, ha destacat el cap de l’executiu. Així mateix, ha dit que el seu govern està “contrastat davant crisis” com la pandèmia o la dana.

“És important que els ciutadans siguin conscients que el que pugui passar a les seves butxaques no té res a veure amb les decisions del govern d’Espanya, sinó amb una guerra il·legal i que portarà molta ressaca en forma de dolor i inestabilitat”, ha vaticinat abans de dir que les compensacions s’hauran “de pagar entre tots”.

