A Huelva
Sánchez defensa que l'enviament de la fragata s'ajusta a la "legalitat" per ajudar Xipre davant una "guerra il·legal"
Sánchez respon al PP que "amb la mateixa determinació que ens porta a dir 'no a la guerra' a l’Iran, tenim la determinació de ser solidaris i ajudar a donar un cop de mà, en aquest cas, a un estat membre de la Unió Europea que és víctima precisament d’aquest conflicte"
May Mariño
"La posició del Govern d’Espanya és respecte al dret internacional i això està per sobre de qualsevol altra consideració" i aquesta és una guerra, a més de ser "un error", és "absolutament il·legal", va explicar Pedro Sánchez sobre el posicionament de l’Executiu davant l’últim atac dels EUA i Israel a l’Iran, que ha posat en flames la regió. I, partint d’aquest respecte a la legalitat, va justificar que l’enviament d’una fragata a Xipre s’ajusta a la "legalitat nacional".
El president del Govern i el primer ministre portuguès, Luis Montenegro, van comparèixer conjuntament després de la firma d’acords entre Espanya i Portugal en el marc de la 36a cimera bilateral, una cita que ha estat marcada per la situació a l’Orient Mitjà. Així, des de les seves primeres paraules, Sánchez va destacar l’aposta de tots dos –Montenegro assentia amb el cap– pel "multilateralisme" davant la conjuntura internacional actual, tot i que es van veure els matisos entre l’aposta d’Espanya per l’ajuda material –fragata i més efectius– i el joc d’equilibris portuguès.
"Celebrem aquesta cimera hispanoportuguesa profundament preocupats per la situació internacional", va admetre Sánchez, abans d’assenyalar que, des de la perspectiva espanyola, "l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà és una amenaça real, no només per a la pau del món, que ja amb això seria suficient, sinó també per a la prosperitat de les empreses, de les famílies, de les llars dels nostres països, per l’evident alça en el cost de la vida que patiran les nostres economies, les economies fonamentalment domèstiques".
Es va endinsar en el "rebuig d’aquesta guerra" del Govern i en la seva reivindicació pel "multilateralisme", tant des de les Nacions Unides, l’actual secretari general de les quals és el portuguès António Guterres, com pel mateix comerç global. I, en aquesta línia, va abordar "aquest vincle transatlàntic que espanyols i portuguesos compartim", però que, des de la visió del govern d’Espanya, suposa el "respecte" i "la col·laboració lleial i en plena igualtat quan parlem d’aquesta relació atlàntica". "Un atlantisme on el dret internacional, les regles, siguin la columna vertebral, i la cooperació, i per tant no la confrontació, el camí a seguir".
El cap de l’Executiu espanyol va remarcar que els dos països són "també un exemple d’avantguarda en el compromís europeu", un aspecte que va considerar "molt important" i que calia posar "en relleu". Tot seguit, va justificar que "Espanya, davant la sol·licitud d’un país europeu com és Xipre, hem donat suport en una missió de protecció, de defensa, de rescat a què evidentment Espanya respon". "I, com saben, la fragata Cristòfor Colom arribarà a les costes xipriotes en els pròxims dies per contribuir precisament a això, a la defensa de la seguretat col·lectiva d’un país que, per desgràcia, com a conseqüència d’aquest conflicte a l’Orient Mitjà, ha patit un atac al seu propi sòl".
Feijóo reclama anar al Congrés
Mentre Pedro Sánchez defensava des de Huelva la posició del Govern, Alberto Núñez Feijóo va publicar un missatge a X per reivindicar que "la contenció i la solució negociada és el millor camí per parar la guerra". I va exigir a Sánchez que "està obligat a complir la llei i demanar autorització al Congrés per enviar soldats i armament a zona de guerra, i no ho ha fet per por dels seus socis", perquè "l’Exèrcit no és seu", sinó "de tots els espanyols".
I que cal "recuperar la diplomàcia i evitar que Espanya es continuï aïllant i afegeixi nous conflictes a la ja crítica situació internacional". "La política exterior d’Espanya no la pot decidir unilateralment el Govern ni abordar-se com un més dels enganys de Sánchez. Perquè els costos econòmics que ens poden infringir tercers països i la pèrdua de confiança internacional per aquesta irresponsabilitat els pagarem tots", va resumir el president del Partit Popular.
En vista de les preguntes de si l’enviament de la fragata ha de passar pel Congrés dels Diputats per obtenir la seva autorització, Sánchez es va mostrar segur que està complint el que marca la llei. "S’ajusta lògicament a la llei orgànica de defensa nacional aprovada per les Corts Generals l’any 2005", va sentenciar.
Perquè, va esgrimir, "si estem defensant la legalitat internacional i aquesta és la nostra tranquil·litat, que som coherents en la defensa de la legalitat internacional en tots i cadascun dels conflictes que estan afectant el món, evidentment ajustem totes les nostres decisions a la legalitat nacional i, per tant, vull també traslladar que la decisió que hem pres de donar un cop de mà a Xipre en una missió defensiva, gens ofensiva, que la seva naturalesa és de rescat, d’ajudar un país que avui, per desgràcia, ha patit les conseqüències d’una guerra que ells no han provocat, s’ajusta lògicament a la llei orgànica de defensa nacional aprovada per les Corts Generals l’any 2005", va sentenciar davant les crítiques del PP, que l’acusa d’estar-se saltant la llei i li reclama que acudeixi al Congrés a demanar autorització.
Per la diplomàcia
Per la seva banda, Montenegro, que va remarcar l’"amistat i cooperació" amb Espanya, va destacar que Portugal és un país que "està al costat" dels seus aliats, però que aposta per la diplomàcia per a la resolució dels conflictes. "És un govern que està al costat dels seus aliats i a més és un govern que està sempre al costat dels seus aliats quan s’hagi fallat entren en conflicte. Som al costat dels nostres socis europeus, per tant estem al costat de Xipre, som al costat dels nostres socis a l’OTAN, per tant estem al costat de Turquia". És més, va dir que "les amenaces i les acusacions no ens semblen que siguin el camí per relacionar-nos entre aliats".
En aquest sentit, el mandatari portuguès va denunciar "la violació cruenta dels drets humans" a l’Iran, unida a la seva capacitat nuclear, que ataca de "forma gairebé indiscriminada diversos països", cosa que fa que Portugal "ha de posar-se al costat d’aquells països que estan patint aquests atacs i per tant estem al costat dels Estats Units". En aquest equilibri d’actituds, Montenegro va remarcar l’amistat veïnal amb Espanya i, per tant, "som al costat d’Espanya quan decideix donar suport a la defensa d’un país també amic, com és Xipre, membre de la Unió Europea. Per tant, en principi estem al costat de tots aquells que intenten enfrontar-se a l’ofensiva de l’Iran. Aquest és el principi que estem intentant seguir", va remarcar Montenegro, com a defensa de la seva postura de suport a "les operacions de defensa als països veïns de l’Iran o en països de la Unió Europea", però sense enviament material ni d’efectius.
"Guerra il·legal que tant de bo acabi més aviat que tard"
Sense una sola menció a Donald Trump, Sánchez va mostrar una "absoluta tranquil·litat" davant les conseqüències que la postura defensada davant el conflicte a l’Orient Mitjà i les amenaces provinents dels Estats Units per la negativa a l’ús de les bases de Morón i Rota, perquè hi ha "voluntat política" però també pel "bon moment econòmic que està vivint Espanya", de manera que "tenim capacitat, tenim marge financer per poder articular mesures de compensació".
Davant les conseqüències del conflicte per als ciutadans, el president va indicar que "aquest Govern està pendent, està seguint la situació, està en contacte permanent amb els agents socials per saber quina és l’evolució de les conseqüències econòmiques d’aquesta guerra". I, després de recordar que ja estan treballant en mesures –com les aprovades en l’últim Consell de Ministres en un decret que confia que no tombi el Congrés– i de puntejar les dades globals de les ajudes milionàries disposades per l’Executiu durant la pandèmia, la crisi energètica o els desastres climàtics, Sánchez va remarcar que "és important que els ciutadans siguin conscients que el que està passant a les seves butxaques, o pugui passar, no té res a veure amb les decisions que hagi pres el Govern d’Espanya, sinó amb una guerra que és il·legal i que portarà molta ressaca en forma de dolor, de patiment, d’inestabilitat en una regió ja per si mateixa molt inestable i que, en conseqüència, hem de pagar entre tots per poder defensar i compensar sectors i víctimes de tot aquest conflicte, que insisteixo, tampoc sabem exactament quin és i tampoc sabem exactament quina en serà la durada".
Com a colofó de la roda de premsa conjunta, Pedro Sánchez va felicitar les dones amb motiu de la commemoració del 8 de març d’aquest diumenge, Dia de la Dona, i especialment va citar les dones iranianes. Perquè, va dir, "estan patint un doble patiment, el de la persecució i la repressió terrible, però també desgraciadament els bombardejos d’una guerra il·legal que tant de bo acabi més aviat que tard".
- L’empordanès Juan García Carrés enllaçava els colpistes amb Tejero
- L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
- “Cal donar més visibilitat a l’oli d’Argudell”: únic al món, ric en antioxidants naturals i capaç de protegir la salut i el paisatge
- El 40% dels catalans creuen que 'més de la meitat' de la població és estrangera, quan la xifra real és el 25%
- Roba una bicicleta i la posa a la venda per una app: el geolocalitzador el delata
- Qui són els 'esquenapelats', els protagonistes de la futura escultura del giratori de la Platja de l'Escala?
- L'ermita 'espectacular' que es troba al cor d'un parc natural, té simbologia esotèrica i s'arriba per una ruta de somni
- Espanya és un campió de la seguretat viària': la Unió Europea descarta que la balisa V16 vulneri cap dret