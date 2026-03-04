Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dispositiu Culubret FigueresHub industrial xipsHabitatge joves LladóJoan JorqueraIncendi FigueresImmigració Empordà
instagramlinkedin

Conflicte Orient Mitjà

Brussel·les avisa Trump pel xoc amb Espanya: “Qualsevol amenaça comercial a un estat membre és una amenaça contra la UE”

La Comissió Europea diu que hi ha “unitat” en la defensa dels interessos europeus

Imatge de l'edifici Berlaymont, seu de la Comissió Europea.

Imatge de l'edifici Berlaymont, seu de la Comissió Europea. / ACN

ACN

Brussel·les

Brussel·les avisa el president dels Estats Units, Donald Trump, que “qualsevol amenaça comercial a un estat és una amenaça contra la Unió Europea”. Així s’ha expressat el vicepresident executiu de la Comissió Europea per a la Prosperitat i l’Estratègia Industrial, Stéphane Séjourné, en una roda de premsa aquest dimecres a Brussel·les després que Trump hagi amenaçat de tallar la relació comercial amb Espanya. Séjourné ha assegurat que hi ha “unitat” a la Unió Europea en la defensa dels interessos europeus, recordant el cas de Groenlàndia. El francès no s’ha pronunciat sobre la decisió del govern espanyol de desmarcar-se de la guerra a l’Iran de Trump perquè “no és competència de la UE”.

Des de dimarts al vespre, Brussel·les està enviant missatges de suport al govern de Pedro Sánchez, i aquest dimecres al matí el portaveu comunitari Olof Gill ha assegurat que la Comissió Europea està “disposada a actuar” per protegir els interessos de la Unió Europea. “Ens solidaritzem plenament amb tots els estats membres i tots els seus ciutadans”, ha afegit el portaveu.

Notícies relacionades i més

Posteriorment, el president de França, Emmanuel Macron, i el president del Consell Europeu, António Costa, han trucat al president Pedro Sánchez per expressar-li la “solidaritat” d’Europa davant el xoc amb la Casa Blanca per la decisió d’Espanya de no cedir les bases de Rota i Morón per atacar l’Iran.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
  2. Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
  3. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  4. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  5. Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
  6. Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
  7. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  8. Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi

"Fàrmacs com l'Ozempic haurien d'estar finançats per als nens"

"Fàrmacs com l'Ozempic haurien d'estar finançats per als nens"

Brussel·les avisa Trump pel xoc amb Espanya: “Qualsevol amenaça comercial a un estat membre és una amenaça contra la UE”

Brussel·les avisa Trump pel xoc amb Espanya: “Qualsevol amenaça comercial a un estat membre és una amenaça contra la UE”

Sánchez a Trump: “La posició del govern d’Espanya es resumeix en quatre paraules: No a la guerra”

Sánchez a Trump: “La posició del govern d’Espanya es resumeix en quatre paraules: No a la guerra”

Condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó un home per agredir sexualment les dues filles durant anys

Condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó un home per agredir sexualment les dues filles durant anys

La Costa Brava preveu una temporada de creuers de rècord amb 70.000 passatgers, la majoria fora dels mesos d'estiu

La Costa Brava preveu una temporada de creuers de rècord amb 70.000 passatgers, la majoria fora dels mesos d'estiu

Darnius-Boadella, entre els punts més plujosos de Catalunya en un hivern històric i càlid

Darnius-Boadella, entre els punts més plujosos de Catalunya en un hivern històric i càlid

Un temporal de llevant arribarà a l'Alt Empordà aquest dijous

Un temporal de llevant arribarà a l'Alt Empordà aquest dijous

Les benzineres alerten d'una escalada de preus pel conflicte a l'Orient Mitjà

Les benzineres alerten d'una escalada de preus pel conflicte a l'Orient Mitjà
Tracking Pixel Contents