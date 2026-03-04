Conflicte Orient Mitjà
Brussel·les avisa Trump pel xoc amb Espanya: “Qualsevol amenaça comercial a un estat membre és una amenaça contra la UE”
La Comissió Europea diu que hi ha “unitat” en la defensa dels interessos europeus
Brussel·les avisa el president dels Estats Units, Donald Trump, que “qualsevol amenaça comercial a un estat és una amenaça contra la Unió Europea”. Així s’ha expressat el vicepresident executiu de la Comissió Europea per a la Prosperitat i l’Estratègia Industrial, Stéphane Séjourné, en una roda de premsa aquest dimecres a Brussel·les després que Trump hagi amenaçat de tallar la relació comercial amb Espanya. Séjourné ha assegurat que hi ha “unitat” a la Unió Europea en la defensa dels interessos europeus, recordant el cas de Groenlàndia. El francès no s’ha pronunciat sobre la decisió del govern espanyol de desmarcar-se de la guerra a l’Iran de Trump perquè “no és competència de la UE”.
Des de dimarts al vespre, Brussel·les està enviant missatges de suport al govern de Pedro Sánchez, i aquest dimecres al matí el portaveu comunitari Olof Gill ha assegurat que la Comissió Europea està “disposada a actuar” per protegir els interessos de la Unió Europea. “Ens solidaritzem plenament amb tots els estats membres i tots els seus ciutadans”, ha afegit el portaveu.
Posteriorment, el president de França, Emmanuel Macron, i el president del Consell Europeu, António Costa, han trucat al president Pedro Sánchez per expressar-li la “solidaritat” d’Europa davant el xoc amb la Casa Blanca per la decisió d’Espanya de no cedir les bases de Rota i Morón per atacar l’Iran.
