Tribunals
La defensa de l'exdirector de la Policia Nacional apunta que la inspectora es va querellar per gelosia
Cristina Gallardo
La defensa de l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia, José Ángel González, ha presentat un escrit d’al·legacions que defensa un escenari radicalment oposat al presentat en la querella de la subordinada que l’acusa de violació. Basant-se en el mateix àudio que suposaria la prova central, l’escrit escull passatges que descriuen una escena marcada per la gelosia i per una "demanda d’atenció i exclusivitat", en la qual la instructora arriba a afirmar literalment "t’estimo massa, no puc compartir-te" i "no m’agrada compartir les meves coses, saps el que et vull dir?".
Segons la defensa, és la dona la que "marca les condicions", una cosa que es troba molt lluny de l’escenari de pressió que li atribueix la querella. Segons l’acció penal presentada contra l’excomandament policial, la gravació vindria a sustentar que la dona "rebutja de manera verbal, expressa, rotunda i continuada" qualsevol activitat sexual i que el seu superior li impedeix marxar, i que, fins i tot quan afirma que la seva negativa és seriosa, el DAO continua amb la conducta descrita i arriba a "subjectar-la" i a "amenaçar de forçar-la".
Accés al telèfon
Davant d’això, la defensa apunta a extractes de la gravació en la qual la dona "exigeix l’accés constant i de manera insistent al telèfon" del comandament policial. Així es desprèn literalment de l’àudio quan afirma: "Deixa’m el telèfon, va, deixa’m el telèfon", i arriba a expressar a González que estava a punt de fer "una tècnica d’investigació". Afegeix més textuals de la inspectora en el mateix sentit.
