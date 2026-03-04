Balisa V16
La balisa V16 de la DGT té un altre problema: "És possible que, quan la necessitem, no funcioni"
La font d’alimentació d’algunes d’aquestes balises es pot deteriorar en circumstàncies meteorològiques concretes
La DGT assenyala que "hi ha molts tipus de balises i aquest no és un problema generalitzat"
David López Frías
Des que va entrar en vigor a principis de gener d’aquest any, la balisa V16, obligatòria a Espanya per senyalitzar vehicles que han de romandre aturats per avaria o accidents, no para de suscitar reaccions, polèmiques i controvèrsies.
L’última la recull un lector, que manifesta en una carta la seva preocupació per un aspecte del dispositiu que no s’havia contemplat fins ara: la possibilitat que la calor provoqui que deixi de funcionar correctament.
"Aquestes balises funcionen amb una pila alcalina de 9 V", comença el lector Jesús Rubiralta, que prossegueix recordant que "les piles alcalines tenen una temperatura de funcionament d’entre 0 i 50 graus. Per sota de zero graus, disminueix molt la capacitat de la pila, de manera que la durada és més baixa. Per sobre de 50 graus, les piles s’autodescarreguen molt de pressa".
A 70 graus
Una circumstància que ara, al març, no es dona en cap punt d’Espanya. Però arribarà l’estiu i les temperatures extremes: "Un vehicle tancat al sol pot arribar als 70 graus fàcilment. És molt probable que, quan necessitem la balisa, la pila estigui molt descarregada" i no funcioni, assenyala la missiva.
El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, s’ha posat en contacte amb fonts de la Direcció General de Trànsit, des d’on indiquen que "hi ha molts models diferents de balisa V16 homologats i aquesta circumstància no és, en cap cas, un problema general".
La DGT va publicar un llistat de més de 200 tipus de balises. Per estar homologades, han de comptar amb característiques com la connectivitat amb la plataforma DGT 3.0. Totes han de garantir el seu funcionament a temperatures entre -10 °C i 50 °C. Així mateix, per a condicions de pluja, també han de tenir un grau de protecció que sigui, com a mínim, IP54.
Són legals
Aquesta polèmica substitueix l’anterior, que qüestionava la legalitat de l’obligatorietat de l’ús de la balisa. Aquesta controvèrsia ja ha estat finiquitada per la Comissió Europea, que ha descartat que l’obligatorietat a Espanya de la balisa V16 connectada com a substitut del triangle d’emergència vulneri el dret comunitari.
La Comissió ha subratllat que la regulació d’aquests sistemes no està reglada a nivell de la UE, per la qual cosa correspon als estats membre establir les seves pròpies normes en matèria de seguretat viària, tot i que va precisar que cal informar dels requisits tècnics exigits als fabricants.
