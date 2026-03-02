MWC 2026
Illa, sobre la presència d'empreses israelianes al MWC: "Respectem les decisions del congrés organitzador"
El president de la Generalitat diu que l'atac a l'Iran ha tingut "efectes molt restringits" al Mobile World Congress
ACN - Redacció
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el Govern respecta les decisions del Mobile World Congress amb relació a la participació d'empreses israelianes al certamen. En una entrevista a TV1, Illa ha afegit que el seu executiu aposta per una "desescalada", condemna el "genocidi" a Gaza i apel·la a retornar a la via del respecte i de la legalitat internacional. Pel que fa a l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran, Illa ha explicat que ha tingut "efectes molt restringits" al congrés perquè la majoria de congressistes i autoritats havien arribat uns dies abans. En aquest sentit, ha defensat que un règim repressiu com el de l'Iran no justifica "l'ús indiscriminat de la força com a patró de conducta dels Estats Units".
Davant l'actual situació a l'Orient Mitjà, Illa ha denunciat que "no es pot governar el món amb l'ús de la força". El president de la Generalitat demana una "desescalada", que hi hagi una taula de negociació, es respecti la legalitat internacional i s'apel·li als organismes internacionals.
Pel que fa al debat sobre la responsabilitat de la tecnologia, Illa ha defensat que cal afavorir que estiguin orientades al bé comú, en base de principis ètics i amb normes acordades entre tots. I ha afegit que no s'han de deixar les normes en mans d'empreses privades sinó que els directius d'aquestes empreses s'han de fer responsables sobre la desinformació i les notícies falses.
"Les noves tecnologies són positives i es poden utilitzar per millorar les polítiques públiques, però si no estan ben orientades es poden utilitzar per vigilar més les persones, difondre falses notícies o, fins i tot, desestabilitzar sistemes democràtics", ha alertat.
