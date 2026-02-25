Papers del 23F
La Zarzuela va transmetre "serenitat i calma" a les autoritats civils i polítiques que van trucar durant la tarda del cop
Un document amb el "relat" de la màxima institució de l’Estat dels dies 23 i 24 de febrer de 1981 recull la resposta que la institució va donar davant les múltiples trucades rebudes el dia del motí
Pilar Santos
Un document del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), desclassificat pel Ministeri de Defensa aquest dimecres, titulat Relat dels successos dels dies 23 i 24 de febrer […] segons van ser coneguts al palau de la Zarzuela, fa referència a la resposta que es va donar el dia del cop des de la màxima institució de l’Estat quan van començar a sonar els telèfons "al llarg de les primeres hores i durant tota la nit". Segons l’informe, a la màxima institució de l’Estat van arribar nombroses trucades d’"autoritats civils, institucions i representacions polítiques i sindicals" per preguntar per la situació. A tots, es pot llegir, "se’ls tranquil·litza i aconsella que mantinguin i facin observar la serenitat i la calma, donant-los coneixement de l’actitud i ordres que està impartint Sa Majestat el Rei".
En aquest document s’assenyala que, entre les 18.30 i les 19.00 hores, el Rei rep una trucada del general Alfonso Armada, que "pretenia incorporar-se al palau de la Zarzuela". "Sa Majestat li contesta que no, que continuï al seu lloc", es llegeix. El cop acabava de passar a les 18.23 hores i, en aquells primers minuts, el Rei va decidir establir contacte amb les capitanies generals, cosa que va fer personalment, parlant amb tots.
El discurs de TVE
A les 19.30, després de conèixer-se la situació de les diferents capitanies, "per aclarir-ho i fer arribar a tot el país la postura de Sa Majestat", es decideix que Joan Carles I parli a través de la televisió i la ràdio. A les vuit de la tarda, es parla amb TVE, que se sap que està "vigilada i ocupada" per una unitat al capdavant del capità de cavalleria Merlo. S’intenta parlar amb ell i diu que no accepta ordres que no emanin del coronel. S’aconsegueix "amb esforç" enllaçar amb el coronel Valencia, del regiment Villaviciosa, que, posat al telèfon amb Sabino Fernández Campo, cap de la Casa del Rei, assegura que retirarà la seva unitat de Televisió.
Cap a les 21.30 hores se n’han anat les forces de Prado del Rey i "es gestiona que TVE enviï un equip d’enregistrament". Un parell d’hores més tard arriba un equip tècnic a la Zarzuela; a les dotze entra el Rei al despatx "amb uniforme de capità general i s’inicia la gravació", que s’emet a les 01.12 de la matinada.
A les 1.20, afirma el document, "el Rei transmet per telèfon les següents ordres al tinent general Milans del Bosch", unes indicacions conegudes fa ja més de 15 anys, quan el Congrés dels Diputats va fer pública aquesta comunicació: "Afirmo la meva rotunda decisió de mantenir l’ordre constitucional dins de la legalitat vigent. Després d’aquest missatge ja no puc fer marxa enrere. Qualsevol cop d’Estat no podrà escudar-se en el Rei, és contra el Rei. Avui més que mai, estic disposat a complir el jurament a la bandera. Per això, molt conscientment i pensant únicament en Espanya, t’ordeno que retiris totes les unitats que hagis mogut. T’ordeno que diguis a Tejero que deposin immediatament la seva actitud. Juro que ni abdicaré de la Corona, ni abandonaré Espanya. Qui se sublevi, està disposat a provocar una nova guerra civil i serà responsable d’això. No dubto de l’amor a Espanya dels meus generals. Per Espanya primer, i per la Corona, després, t’ordeno que compleixis com t’he dit".
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: 'Fa vuit dies que no parlo amb ells
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- Fins a 200 euros al mes per cada fill: així seria la nova ajuda universal que prepara el Govern