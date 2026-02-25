23F, el cop d’Estat
Tejero va tranquil·litzar la seva dona en una trucada durant el cop d’Estat: "No hi haurà sang, filla meva"
El tinent coronel de la Guàrdia Civil va creuar diverses frases amb la seva dona en una trucada amb Juan García Carres, l’únic civil condemnat pel cop
Roberto Bécares
No hi haurà sang filla meva, no et preocupis. "Que t’estimo molt poc? Ha, ha, ha". Enmig dels moments més tensos del cop d’Estat del 23F, el tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Rejero va tranquil·litzar via telefònica la seva dona, la Carmen. Va ser durant una trucada que va mantenir amb qui va ser president del sindicat vertical, Juan García Carres, la transcripció de la qual ha sigut avui desclassificada amb desenes de documents més.
En la trucada entre el colpista i l’únic civil condemnat pel 23F, tots dos comenten el que s’està coneixent a través dels mitjans de comunicació, i en un moment donat sorgeix la possibilitat que Tejero i la seva dona intercanviïn unes paraules.
- Tejero: "Què li passa a la meva nena?"
- García Carres: "Res, que està preocupada, li donaré l’alegria que estic parlant amb tu… [a continuació, truca a la seva dona]… Carmen, estic parlant amb l’Antonio per l’altre telèfon. Home, doncs a veure si pots… [a Tejero] Parla ben fort perquè et senti"
Després del breu intercanvi, García Carres demana a la dona de Tejero que es quedi a casa: "Demà tothom a casa i que no surti ningú".
De la conversa entre tots dos es desprèn una enorme tensió. "Va un manifest cap a El Alcázar, l’hi hem donat a Abad perquè el publiqui perquè la ràdio diu el que li surt dels ous", li informa el tinent coronel.
En la trucada, García Carres comunica a Tejero que "un regiment de Madrid" anava a donar-li suport, i li demana que aguanti.
- García Carres: Villaviciosa ha sortit
- Tejero: El que va intentar la sedició
- G.C.: Villaviciosa i Pavía sortiran, aguanta i que comuniquis a la gent tot això.
- T.: "Però com que aguanti? Però tu et creus que aquí no aguantem? Hòstia! Com hem de sortir? Fora s’està malament i fa fred. Doncs és clar que aguantem fins que vinguin els regiments".
- G.C.: Aguanteu que la victòria és per a Espanya
- T.: Exacte
- G.C.: La victòria és per a Espanya. Ànim, ànim i ànim. Els homes d’honor sabran respondre a tot això.
- T.: "Juanillo no em facis propaganda, cony."
