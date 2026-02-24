45 anys després
Què queda per saber del 23F? Les sis incògnites que podrà resoldre la desclassificació de documents sobre el cop d'Estat
El Govern ha aprovat aquest dimarts la desclassificació dels arxius relatius al cop d'Estat, que estaran disponibles aquest dimecres
Miguel Ángel Rodríguez
Pedro Sánchez ha fet coincidir la seva intenció de desclassificar els documents sobre el 23F amb el 45è aniversari del cop d'Estat del tinent coronel Tejero. Quan falta un lustre per arribar al mig segle, encara hi ha nombroses incògnites sobre què va passar aquell dilluns de febrer de 1981 i durant la matinada de l’endemà: la irrupció de gairebé 300 guàrdies civils al Congrés, els tancs pels carrers de València i un missatge televisat de Joan Carles I a altes hores de la nit. Els historiadors coincideixen que no hi ha grans llacunes en la història que se sap, però sí que falten detalls clau per entendre tot el que va passar. No obstant això, fonts de l’Executiu ja avisen que entre els documents no hi haurà el sumari del judici. A continuació, algunes de les incògnites per resoldre:
El cop d’Estat, executat pel tinent coronel Tejero i liderat, almenys de manera visible, pel general Jaime Milans del Bosch, buscava imposar el general Alfonso Armada al capdavant d’un govern de concentració que substituís l’Executiu d’Adolfo Suárez. Una de les grans teories, auspiciada per la falta d’informació, va ser el paper que va jugar Joan Carles I en els plans d’Armada, que havia sigut el seu ajudant personal i secretari general de la Casa del Rei.
Malgrat que la majoria d’experts coincideixen que l’ara monarca emèrit no va donar cap ordre i que el més segur és que Armada interpretés l’estat d’ànim de Joan Carles I com un vistiplau al seu pla, hi ha dubtes sobre la seva actuació aquella nit. Tenia coneixement de les intencions d’Armada? Per què va tardar tant a emetre el comunicat? Per què va enviar després un telegrama a Milans del Bosch en què deia "Ja no puc fer-me enrere"?
Amb el cop d’Estat ja iniciat, Armada es va desplaçar al Congrés. La seva intenció era anunciar-se com a nou cap de l’Executiu davant dels diputats, que estaven reunits per investir com a president Leopoldo Calvo-Sotelo després de la dimissió de Suárez. No obstant això, va mantenir una tensa conversa amb Tejero, després de la qual aquest li va impedir accedir a l’hemicicle. No obstant això, existeix el dubte sobre si aquest va ser l’objectiu del pla des del principi o un intent del mateix Armada per reconduir la situació.
A més, en aquest diàleg, Armada li va explicar qui conformaria el seu Govern. Entre ells, hi havia noms del PSOE, com Felipe González, i d’Aliança Popular, com Manuel Fraga. No obstant això, no es coneix la llista completa. A més, en els mesos següents, es va destapar que Armada havia mantingut contactes amb els socialistes a través d’Enrique Múgica, amb qui va arribar a reunir-se el 1980. Va deixar caure les seves intencions? El general Armada va buscar el suport del PSOE?
"Bona tarda. No passarà res, però esperarem un moment que vingui l’autoritat militar competent per disposar el que hagi de ser i el que ell mateix digui a tots nosaltres", va dir un capità que acompanyava Tejero al cap de deu minuts d’irrompre a l’hemicicle. Aquesta "autoritat militar", que es va conèixer després com l’"elefant blanc", ha sigut un misteri des d’aleshores i no hi ha certeses sobre qui s’esperava a la Cambra baixa.
Hi ha grans incògnites sobre quin paper va jugar el CESID, el servei d’intel·ligència previ al CNI, en l’execució del cop d’Estat. Si bé havien col·laborat per desarticular l’operació Galàxia, l’anterior intent de Tejero d’enderrocar el Govern, en aquesta ocasió tot apunta que van donar cobertura als colpistes, escortant els autobusos que van transportar els guàrdies civils fins al Congrés i facilitant radiotelèfons a Tejero i els seus homes. El comandant José Luis Cortina, llavors cap de l’Agrupació Operativa de Missions Especials del CESID, va ser empresonat, tot i que després va ser absolt.
Els implicats en el cop d’Estat eren, en la seva amplíssima majoria, militars. Després del judici, tan sols va ser condemnat un civil, Juan García Carrés, encarregat d’adquirir els autobusos per traslladar els guàrdies civils fins al Congrés. No obstant això, hi ha dubtes sobre si hi havia una "trama civil", composta per polítics i empresaris, que també van encoratjar el cop d’Estat.
Durant la matinada del 23 al 24 de febrer hi va haver infinitat de trucades. Les més rellevants tenien com a origen el Congrés, on estava atrinxerat Tejero, i el palau de la Zarzuela, on hi havia Joan Carles I. Les converses que va mantenir Tejero amb l’exterior van ser gravades, tot i que no es coneixen completament. D’altra banda, amb qui va parlar el Rei en les hores prèvies al seu missatge televisat és també una incògnita.
