Forces Armades
Les Forces Armades espanyoles han perdut 13.000 militars des del 2010: "Aquest descens hauria de ser motiu de preocupació"
Un informe de l'Observatori de la Vida Militar de la Comissió de Defensa del Congrés vincula la baixada d'efectius a sous inadequats i a problemes de mobilitat
Les Forces Armades espanyoles afronten un escenari exigent en un context internacional marcat per tensions i per un rearmament generalitzat. En aquest marc, l’Observatori de la Vida Militar de la Comissió de Defensa del Congrés assenyala, en el seu informe de 2024, que Espanya té un dèficit d’entre 13.000 i 23.000 militars i alerta del descens d’interès per la carrera, que vincula a sous inadequats i a problemes de mobilitat.
Una evolució “clarament deficient” des del 2010
El document descriu una trajectòria “clarament deficient” entre el 2010 i el gener del 2025, període en què s’haurien perdut fins a 13.000 efectius. A 1 de gener del 2025, les Forces Armades sumaven 116.739 militars en servei actiu, 329 més que l’any anterior. Tot i aquest increment, el mateix marc normatiu situa el rang màxim desitjable en una forquilla superior: la Llei de la carrera militar estableix un límit d’entre 130.000 i 140.000 militars professionals.
Menys interès i una davallada notable entre els futurs oficials
L’Observatori adverteix que el retrocés de l’interès per incorporar-se a les Forces Armades “hauria de començar a ser motiu de preocupació” i reclama un “anàlisi urgent” per identificar-ne les causes, especialment en l’accés a les escales d’oficials.
Durant el 2024 es van oferir 8.062 places, un 18% més que l’any anterior. Malgrat això, la ràtio d’aspirants per plaça va baixar fins a 4,20, per sota del 4,30 del 2023. En el cas concret de les escales d’oficials, les sol·licituds van caure un 8,5%: de 3.269 el 2023 a 2.993 el 2024.
Dones a l’Exèrcit: un creixement lleu, per sobre de la mitjana de l’OTAN
Al tancament del 2024, les dones representaven el 13,1% del total de les Forces Armades, una dècima més que l’any anterior (13%). L’increment net durant el 2024 va ser de 119 efectius. Amb aquestes xifres, Espanya se situa per sobre de la mitjana de l’OTAN, fixada en el 12,73%.
Augment de denúncies per assetjament, sense condemnes fins ara
L’informe també recull un repunt de les denúncies per assetjament sexual i per raó de gènere, que el 2024 van augmentar un 10,8%. El detall per àmbits és el següent: 25 denúncies a l’Exèrcit de Terra, 13 a l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai, 9 a l’Armada, 3 al Ministeri de Defensa i 1 a l’Estat Major de la Defensa. Segons el document, cap d’aquestes denúncies ha derivat, de moment, en una condemna.
