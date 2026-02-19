Successos
La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
Els investigats haurien executat obres no autoritzades en una zona forestal de Ceuta, en terrenys protegits per la legislació vigent
La Guàrdia Civil ha obert una investigació contra un matrimoni per delictes d'usurpació i urbanisme, després de descobrir que estaven executant obres no autoritzades a la zona del Hacho, en un terreny que havia estat cedit pel Ministeri de Defensa a la Ciutat de Ceuta.
Ambdós investigats hauran de respondre davant la justícia per les seves accions il·legals, segons informa El Faro de Ceuta.
Investigació per part de l’EPRONA
Els fets van ser detectats gràcies a un requeriment de col·laboració de la Policia Local, que va alertar sobre les obres en marxa a la zona del Monte Hacho. Els agents municipals van rebre denúncies de veïns que havien vist treballs de construcció amb blocs i estructures metàl·liques en una zona forestal.
Un cop la Guàrdia Civil va rebre l'avís, l’Equip d'Investigació del Servei de Protecció de la Natura (EPRONA) va començar la investigació, amb la col·laboració dels Serveis Tècnics de la Ciutat Autònoma. Les inspeccions van confirmar que les obres es realitzaven en terrenys de protecció especial, propietat del Ministeri de Defensa (actualment cedits a Ceuta), sense cap llicència o autorització, ja que la classificació del sòl impedeix qualsevol classe de legalització.
Després de confirmar que les obres eren il·legals, es va procedir a la lectura dels drets als dos investigats per la seva implicació en la construcció.
Casos similars i precedents
Aquest cas se suma a una sèrie de casos similars que la Guàrdia Civil segueix perseguint. A més, el passat octubre de 2025, el Jutjat Penal número 1 de Ceuta va condemnar tres persones per una infracció similar, comesa el 2024 en un terreny proper al quarter de la Legió, també en sòl del Ministeri de Defensa. Els acusats van reconèixer els fets i van ser condemnats a penes de presó i multes, incloent-hi una pena de 9 mesos de presó per un delicte urbanístic i 45 dies de multa per usurpació.
