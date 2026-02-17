Lluita contra els tecnoligarques
El Govern demana a la fiscalia que investigui Meta, X i TikTok per la "creació i difusió de pornografia infantil"
S’insta a exercir les accions penals oportunes i establir "mecanismes que permetin a les víctimes, així com als seus tutors i representants legals, fer valer els seus drets"
May Mariño
El Govern activarà aquest dimarts la primera mesura del paquet per endurir la regulació de les plataformes digitals. Amb aquest objectiu, el Consell de Ministres invocarà l’article 8 de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal per demanar-li que investigui "els delictes que X, Meta i TikTok podrien estar cometent per la creació i difusió de pornografia infantil mitjançant les seves IA", segons ha anunciat Pedro Sánchez a través de la mateixa xarxa social d’Elon Musk. "Aquestes plataformes estan atemptant contra la salut mental, la dignitat i els drets dels nostres fills i filles. L’Estat no ho pot permetre. La impunitat dels gegants s’ha d’acabar", ha justificat.
La premissa passa per actuar amb "tolerància zero" davant les possibles infraccions comeses per plataformes com Grok o TikTok relatives a la generació amb IA de contingut sexualitzat vinculat a menors o a la difusió d’aquest contingut. La sol·licitud, cursada a través del Ministeri de la Presidència, demana al Ministeri Fiscal que analitzi aquests fets, exerceixi les accions penals que consideri oportunes i estableixi criteris d’actuació i "mecanismes que permetin a les víctimes, així com als seus tutors i representants legals, fer valer els seus drets davant la fiscalia".
En la missiva a la fiscalia s’argumenta que els delictes comesos podrien no donar-se només entre els usuaris individuals de les xarxes, sinó que també hi podria haver responsabilitat penal dins de les plataformes pel domini que exerceixen sobre els continguts, les eines d’intel·ligència artificial que tenen integrades i la primacia d’uns continguts sobre d’altres a través dels algoritmes. La decisió es recolza en un informe tècnic elaborat conjuntament pels ministeris de Presidència, Transformació Digital i Joventut.
El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, va viatjar fa uns dies a París per entrevistar-se amb el seu homòleg, Gérald Darmanin, amb qui van tractar aquest assumpte, ja que la fiscalia francesa ja investiga la xarxa social X per manipulació de l’algoritme i difusió de "deepfakes" de caràcter sexual de menors amb Grok. La Comissió Europea també està investigant Meta, TikTok i la intel·ligència artificial Grok sota la Digital Services Act.
Es tracta d’un pas més en la lluita contra els "tecnoligarques", que Sánchez lliura, especialment, des de les últimes setmanes. El que traslladen al Govern és que la croada legal contra les plataformes digitals s’ha convertit en una prioritat. De la seva determinació en dona compte el discurs del cap de l’Executiu durant els últims temps i els seus xocs amb els magnats de les principals plataformes, com Elon Musk, amo d’X, o Pàvel Dúrov, de Telegram.
Per accelerar la resta del paquet de mesures legals anunciades per Pedro Sánchez per endurir la regulació de les plataformes digitals, entre les quals s’inclou la prohibició de l’accés a xarxes socials a menors de 16 anys, el Govern busca una drecera parlamentària que li permeti retallar terminis. Es tractaria, segons fonts del grup parlamentari socialista, d’aprofitar el projecte de llei de protecció digital als menors que està a la Comissió de Justícia per incloure-hi les dues principals novetats que el cap de l’Executiu va posar sobre la taula: la responsabilitat penal dels directius de les plataformes i la penalització de la manipulació algorítmica i l’amplificació de continguts il·legals.
D’aquesta manera s’evitaria, com estava previst, que les reformes concernents del Codi Penal es facin a través dels avantprojectes de llei. Un llarg tràmit des de la seva aprovació en primera volta al Consell de Ministres fins a portar-les al Congrés. Per tirar-ho endavant es necessitaran acords amb tots els socis d’investidura, ja que el projecte en què es pretenen incloure aquestes reformes ja ha tancat el termini d’esmenes i l’única sortida és transaccionar.
Com a límit temporal per impulsar les mesures contra el que Sánchez ha anomenat "tecnoligarques" es marquen aquest període de sessions, que acabarà al juny. Un termini que, si s’optés per portar les mesures per separat al Consell de Ministres, seria irrealitzable, més enllà de la complexitat aritmètica posterior al Congrés.
La gran majoria de socis de l’Executiu concorden amb la proposta de Sánchez, tot i que proposen atorgar més drets als menors, de tal manera que també sigui necessària la seva autorització perquè els tutors puguin publicar informació seva a les xarxes socials i que tinguin la capacitat de sol·licitar la "supressió" de les seves dades sense necessitat del consentiment dels pares. L’únic aliat que surt d’aquesta línia és Junts, que vol limitar la prohibició d’accés als menors de 16 anys a "xarxes socials o a serveis, fòrums, plataformes de comunicació o qualsevol altre lloc en l’espai virtual que incorpori intel·ligència artificial generativa".
