Compareixença Congrés
Sánchez defensa que Espanya té "un dels millors sistemes ferroviaris del món", malgrat les seves "carències significatives"
El president del Govern ha dedicat 29 minuts a informar el Congrés sobre la tragèdia d’Adamuz, sense aturar-se en el caos de Rodalies
Jaime Mejías
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat que Espanya continua tenint "un dels millors sistemes ferroviaris del món", malgrat els tràgics accidents ferroviaris que van provocar 47 morts l’últim mes, 46 a Adamuz i 1 a Gelida. "Em sembla també important no desinformar la societat o generar por dient que el nostre sistema ferroviari és decadent o insegur, perquè això no és cert", ha declarat Sánchez en la seva compareixença davant el ple del Congrés dels Diputats.
"Voldria començar amb un record a les víctimes, a les 46 persones que es van deixar la vida en aquesta terrible tragèdia, al més d’un centenar de persones ferides o les seves famílies. Res del que nosaltres diguem o fem pot alleujar el dolor que estan patint. Vull que sàpiguen que l’Estat en el seu conjunt està fent i farà tot el que estigui a la nostra mà per acompanyar-les, ajudar-les, establir les causes de l’accident i, si fos necessari o procedent, fer justícia", ha començat remarcant el president.
A més, Sánchez va expressar el seu "agraïment a totes les institucions implicades" i va citar les forces i cossos de seguretat de l’Estat, els membres de Protecció Civil i tots els altres professionals de l’Administració General de l’Estat. "Agraïment que estenc a la Junta d’Andalusia, a la Diputació de Còrdova, a l’Ajuntament d’Adamuz i a la seva ciutadania… perquè la seva professionalitat, la seva generositat i la seva entrega, la seva empatia, la seva humanitat, quedaran fixades en el record col·lectiu com un símbol inesborrable de com de gran que és el nostre país".
L’estructura de l’accident estava renovada
Després d’aquesta introducció, el cap de l’Executiu va passar a narrar una cronologia completa de l’accident ferroviari d’Adamuz, remarcant que la qüestió del caos ferroviari a Rodalies l’abordaria "en el debat de més endavant". "No podem especular, ni desinformar ni utilitzar aquesta tragèdia per crispar", ha destacat Sánchez, remarcant més tard que l’accident es va produir en una infraestructura "renovada de forma integral, el 2025, per 780 milions d’euros".
"En el tram concret de l’accident es van executar tres contractes: un per a la millora integral de la infraestructura, un altre per a la renovació de les desviacions d’Adamuz i un tercer per a la implantació del sistema europeu de gestió del trànsit ferroviari, amb una inversió conjunta superior a 180 milions d’euros. Vull deixar una cosa molt clara: aquesta renovació s’ha portat a terme conforme als més alts estàndards de qualitat, per empreses punteres a nivell mundial, i ha superat totes les inspeccions tècniques exigides per la normativa vigent", ha sentenciat Sánchez.
Un sistema ferroviari entre els millors del món
Arran d’aquests procediments de revisió i millora, Sánchez ha defensat la importància de "no desinformar la societat o generar por dient que el nostre sistema ferroviari és decadent o insegur, perquè això no és cert". El president ha defensat que el sistema ferroviari espanyol "està per davant de grans economies com els EUA, el Japó o Alemanya", indicant que, segons un informe de la Comissió Europea, l’espanyol és "el més fiable de la UE i el cinquè més puntual".
"Cada setmana, a Espanya utilitzen el tren més de 12 milions de persones. Ho fan en condicions de seguretat, amb bones freqüències i a un preu infinitament més baix que els seus veïns europeus", ha defensat Sánchez, comparant el temps de viatge i el preu del bitllet entre dos trajectes similars en extensió: el de Londres a Edimburg i el de Madrid a Barcelona, "la meitat de temps i la meitat de preu" en el cas d’Espanya.
Desmenteix la falta d’inversió
Un altre de les "notícies falses" que ha volgut desmentir Sánchez han sigut les afirmacions sobre la falta d’inversió en el sistema ferroviari. "Aquesta és una mentida colossal", ha sentenciat Sánchez, indicant que, des del 2018, el Govern ha triplicat la inversió en infraestructura ferroviària, de 1.700 milions a prop de 5.000 milions d’euros el 2025, "a un ritme superior que França o Alemanya".
"Fins i tot si tenim en compte la inflació i l’augment del cost dels materials, comprovem que el Govern dedica un 26% més a mantenir la xarxa ferroviària que el que va dedicar l’anterior administració del Partit Popular. De fet, la nostra despesa en renovació i manteniment per quilòmetre de via està per sobre de la mitjana europea", ha destacat Sánchez. Quant a l’augment d’inversió temporal, el cap de l’Executiu ha apuntat que s’ha passat "d’una mitjana anual de 150 milions d’euros entre el 2011 i el 2017, a més de 1.500 milions amb l’actual Govern".
Defensa el pacte entre Puente i els sindicats
El president del Govern s’ha aturat també en les mesures pactades pel ministre de Transports, Óscar Puente, amb els sindicats ferroviaris, a fi d’apaivagar la vaga que s’havia convocat aquesta setmana. "És lícit preguntar-nos una cosa que ens podem preguntar tots: si el nivell actual d’inversió és suficient", s’ha qüestionat Sánchez, i ha ampliat que han acordat "augmentar en 1.800 milions d’euros la inversió i reforçar les plantilles de Renfe i Adif en 3.600 treballadors".
A més, ha informat que el Consell de Ministres va aprovar dimarts passat "un reial decret llei per avançar fins a 20 milions d’euros en indemnitzacions d’assegurances d’accidents". En els minuts finals de la seva intervenció, Sánchez es va dirigir a les víctimes i les seves famílies, i va traslladar que "el Govern estarà al seu costat, avui, demà i tot el temps que faci falta": "Les acompanyarem i ajudarem quan puguem, també en el seu dolor, que és un dolor que compartim".
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Un jutge atura una pràctica habitual de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida