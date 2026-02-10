Tecnologia
Un error informàtic a Interior encalla milers d'expedients de residència i treball d'immigrants
La base de dades Adexttra pateix una "incidència greu" i no pot expedir els informes policials necessaris per als permisos de residència i treball
Segons el ministeri, contribueix al col·lapse l'augment de peticions de nacionalitat
J. G. Albalat
Milers d’expedients de sol·licitud de residència, feina o arrelament d’immigrants estan paralitzats a Espanya per una fallada en el sistema informàtic utilitzat per comprovar si el peticionari té o no antecedents policials, un dels requisits per concedir aquest tipus de permís.
Fonts del Ministeri de l’Interior van confirmar aquest dilluns a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, que la base de dades d’estrangeria Adexttra i el seu sistema de consulta pateixen una "incidència greu" que impedeix gestionar-la. També atribueixen el col·lapse a l’increment "molt considerable" de peticions de nacionalitat espanyola, supòsits en què cal comprovar la veracitat dels requisits que els sol·licitants declaren reunir perquè se’ls concedeixi.
Fonts coneixedores d’aquesta avaria van assegurar a aquest diari que la incidència va començar el mes de desembre i encara persisteix, tot i que el Ministeri de l’Interior ha evitat concretar el dia en què el sistema va començar a fallar. Els mateixos experts calculen que hi podria haver uns 150.000 expedients en suspens perquè no es pot tramitar la petició d’antecedents policials.
Quan un immigrant sol·licita a la subdelegació del Govern de la província on resideix un permís de residència, treball o arrelament, és aquest organisme públic el que, a través del sistema Acex, demana de manera automàtica a la base d’estrangeria Adexttra un informe policial sobre el peticionari. Aquest procés s’utilitza en el 80% dels casos, segons els experts consultats. Quan aquest filtratge no pot donar una resposta automàtica fiable (per exemple, per cognoms similars), és quan els agents de la policia han de fer aquesta tasca a mà: verifiquen, un a un, si la persona que pretén regularitzar la seva situació a Espanya té o no fitxa policial i quin contingut recull.
Com que la base de dades no funciona, el 80% de les sol·licituds automàtiques no es poden tramitar, cosa que fa que els expedients de regularització quedin estancats. Algunes subdelegacions del Govern remeten a la Policia Nacional els casos més urgents, però el nombre de sol·licituds pendents continua augmentant, ja que els funcionaris policials no donen l’abast. Si no se soluciona la incidència, el problema es pot agreujar amb l’anunci de l’Executiu de Pedro Sánchez de regularitzar almenys 500.000 immigrants, un procés que començarà a l’abril.
La legislació d’estrangeria estableix un termini màxim de tres mesos per resoldre i notificar si s’accepta o es denega el permís de residència. Si transcorre aquest període sense notificació, es pot entendre que la sol·licitud ha estat desestimada (denegada per silenci administratiu), tret d’excepcions. En canvi, si es tracta d’una pròrroga, una renovació d’autorització de treball o d’una residència de llarga durada, si passen tres mesos sense resposta, s’entén que l’autorització està concedida.
El sistema Adexttra, d’ús comú a la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional, però també per altres cossos policials, té allotjat el maquinari que l’administra en instal·lacions especialment protegides del Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE), a El Pardo, als afores de Madrid, on Interior compta amb un complex tecnològic.
Acumulació d’expedients
Tècnics del CETSE fa diversos dies que intenten solucionar el problema a la base de dades. El Ministeri de l’Interior preveu que Adexttra torni a estar operatiu aquesta setmana. No obstant això, altres fonts consultades afirmen que l’acumulació de peticions fa impossible recuperar la normalitat aviat.
Fonts no oficials relacionades amb el treball documental a la Policia Nacional relaten a aquest diari que no és la primera vegada que Adexttra s’encalla, si bé mai com ara. Aquests comandaments descarten qualsevol sabotatge i assenyalen que l’origen de l’avaria podria ser una sobrecàrrega del sistema. El bloqueig d’aquest arxiu de dades d’estrangers està afectant el funcionament del Registre General de la Policia i de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, la Secretaria General de la qual ordena el flux de sol·licituds d’informació sobre peticionaris de residència o asil.
El Ministeri de l’Interior apunta que no s’ha fet un recompte global del col·lapse i que cada subdelegació del Govern té una afectació diferent. Madrid i Barcelona són les que pateixen més les conseqüències pel nombre de sol·licituds, segons els experts, tot i que en altres places també és preocupant la situació pel nombre limitat de funcionaris policials encarregats d’aquesta tasca.
