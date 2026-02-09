Productes ja retirats del mercat
Cinc nadons hospitalitzats a Espanya per intoxicació després de prendre llet de fórmula
Tres lactants més han patit vòmits i trastorns gastrointestinals relacionats amb el consum del producte
Cinc nadons han estat hospitalitzats a Espanya després de patir vòmits i problemes gastrointestinals després de consumir llet de fórmula investigada per contenir la toxina cereulida, produïda per un bacteri. Els productes ja han estat retirats del mercat. Tres infants més han presentat els mateixos símptomes, segons el butlletí d’alertes del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), en una informació que fins ara no havia estat feta pública per les autoritats espanyoles.
"Cap dels casos ha estat confirmat al laboratori", afegeix el document, de manera que no s’ha pogut "establir una relació causa-efecte entre els símptomes i el consum". L’ECDC informa que, el mes de gener, aquests productes es van retirar del mercat tant a la Unió Europea com fora de la UE després de detectar-s’hi aquesta toxina, que provoca un quadre sobtat de nàusees i vòmits poc després del consum.
A més d’Espanya, l’ECDC informa que a França van ingressar 11 infants, "que ja es recuperen a casa". Al Regne Unit s’han detectat 36 casos de nadons amb símptomes després de consumir aquesta llet, i cinc casos més confirmats a Bèlgica. Les autoritats de Dinamarca també han rebut informes de menors amb símptomes després d’ingerir-la.
