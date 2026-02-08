Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pagesos EmpordàLlop EmpordàTancament Gifi FigueresElvira Prado-FabregatCursa Dona l'Escala
instagramlinkedin

El PP guanya les eleccions a l’Aragó perdent dos escons i necessitarà per governar a Vox, que dobla diputats

La CHA duplica representants i EU-Sumar manté el que tenia, mentre que Podem i el PAR es queden fora de les Corts

El president de l'Aragó i candidat a la reelecció, Jorge Azcón, amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un míting

El president de l'Aragó i candidat a la reelecció, Jorge Azcón, amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un míting / ACN

ACN

Barcelona

El PP liderat per Jorge Azcón ha guanyat les eleccions a les Corts d’Aragó. Però la victòria per als populars té sabor agredolç, perquè ningú més té opcions d’aspirar a la presidència del govern autonòmic, però el PP ha guanyat perdent dos escons respecte de les anteriors eleccions. Amb el 90% de vots escrutats, Azcón aconsegueix 26 diputats, dos menys dels que tenia, i un 33,9% de vots. Per darrere seu ha quedat el PSOE de l’exministra Pilar Alegria, que cau fins als 18 escons, 5 menys, i un 24,5% de paperetes. Vox, en canvi, duplica els seus representants i n’obté 14 (17,8%). I la CHA és l’altre partit que dobla, aconseguint 6 diputats (9,6%). Aragón-Teruel Existe es queda amb 2 (3,6%) escons i EU-Sumar (2,9%) manté l’únic que tenia.

Amb aquests números, l’única opció de govern passa per la suma de PP i Vox. Tot i que Azcón va avançar les eleccions amb la intenció de dependre menys de la ultradreta -que va abandonar el govern de coalició que tenien un any després de conformar-lo en la passada legislatura- i governar més còmodament, ara mateix no hi ha cap alternativa de govern que un executiu dels populars condicionat -o formant-ne part- per un Vox amb el doble de força de la que tenia.

A l’esquerra, no només el PSOE perd suport i no aconsegueix superar les enquestes, sinó que la suma dels socialistes amb la resta de diputats progressistes no aconseguiria ni aproximar-se als 34 que donen majoria absoluta a les Corts d’Aragó. A més, que els partits a l’esquerra del PSOE s’hagin presentat per separat en fins a tres candidatures (CHA, EU-Sumar i Podem-Aliança Verda) ha penalitzat l’acumulació de diputats i, tot i que la Chunta dobla escons, Podem es queda sense representació i EU-Sumar ha mantingut el seu per la mínima.

Els dos grans partits surten d’aquestes eleccions amb menys escons a les Corts d’Aragó dels que tenien. Els populars d’Azcón n’han perdut 2, tot i haver avançat els comicis, i els socialistes d’Alegria se’n deixen fins a 5 pel camí, igualant el seu mínim històric de representació. A l’altre extrem, Vox -amb Alejandro Nolasco al capdavant- duplica els seus resultats i en guanya 7; i la CHA -liderada per Jorge Pueyo- també dobla escons i n’aconsegueix 3 més dels que tenia. Aragón-Teruel Existe -encapçalat per Tomás Guitarte- també perden pes i es queden amb un diputat menys, i EU-Sumar ha pogut conservar el representant que tenia -Marta Abengochea.

Per a qui han sigut un mal negoci aquestes eleccions és per al PAR -amb Alberto Izquierdo al capdavant-, que desapareix del parlament aragonès, i per a Podem -liderat per María Goikoetxea-, que tampoc aconsegueix cap escó després d’haver participat amb candidatura pròpia.

Notícies relacionades

Al maig de 2023, el Partit Popular (PP) va guanyar les eleccions a les Corts d’Aragó obtenint un 35,51% dels vots i 28 escons. En segona posició va quedar el PSOE (Partit Socialista Obrer Espanyol) amb un 29,55% dels vots i 23 diputats. Molt per darrere, hi va haver Vox amb un 11,25% dels vots i 7 representants; la CHA (Chunta Aragonesista) amb un 5,10% de les paperetes i 3 escons; Aragón Existe amb un 4,96% dels suports i també 3 escons; i amb un sol escó es van quedar Podem–Aliança Verda (amb un 4,02% de les paperetes), Esquerra Unida (3,13%) i el PAR-Partit Aragonès(2,09%).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
  2. Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
  3. Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
  4. Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
  5. La crisi empresarial de GiFi arrossega la botiga de Figueres al tancament
  6. Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
  7. El retorn del llop a l'Alt Empordà: "Cal que els ramaders entenguin el seu comportament i aprofitin els ajuts"
  8. Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals

El PP guanya les eleccions a l’Aragó perdent dos escons i necessitarà per governar a Vox, que dobla diputats

El PP guanya les eleccions a l’Aragó perdent dos escons i necessitarà per governar a Vox, que dobla diputats

Hi ha feina a Espanya per als milers de migrants que optaran a la regularització?

Hi ha feina a Espanya per als milers de migrants que optaran a la regularització?

Rufián (ERC) i Delgado (Més Madrid) faran un acte junts a Madrid en ple debat sobre el futur de l’esquerra

Rufián (ERC) i Delgado (Més Madrid) faran un acte junts a Madrid en ple debat sobre el futur de l’esquerra

Llatí, amb família a Espanya i feina: el perfil de l’immigrant

Llatí, amb família a Espanya i feina: el perfil de l’immigrant

Catalunya canvia de protegir 725 espècies a bolcar-se en 24 hàbitats

Catalunya canvia de protegir 725 espècies a bolcar-se en 24 hàbitats

El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: “La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills”

El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: “La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills”

'Romería', 'Sirat' i 'Sorda', favorites dels premis Gaudí

'Romería', 'Sirat' i 'Sorda', favorites dels premis Gaudí

Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”

Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
Tracking Pixel Contents