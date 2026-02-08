Els aragonesos decideixen avui si el PP ha de continuar depenent de Vox
Les enquestes anticipen que el candidat popular guanyarà, però sense majoria absoluta, i que la ultradreta duplicarà el pes al Parlament autonòmic
Laura Carnicero
Ha arribat el 8 de febrer. El primer avenç electoral de la història d’Aragó, que obre la porta a una nova legislatura i qui sap si a un nou temps polític. Los comicis, amb una lectura clara també –i potser més que mai– a nivell nacional, poden portar un nou període d’estabilitat política en la comunitat autònoma o obrir la porta a un nou temps de més incertesa i de bloqueig.
El president d’Aragó, Jorge Azcón, aspira avui a la reelecció com a candidat del Partit Popular després d’haver optat per una convocatòria anticipada amb les urnes al no aconseguir un acord amb cap força política per aprovar els Pressupostos del 2026. Aquesta hauria sigut la seva segona pròrroga pressupostària consecutiva en tres anys de legislatura i, en línia amb l’expressat pel president del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, va optar per actuar conforme a la idea que quan un govern no pot tirar endavant dos pressupostos seguits (com el d’Espanya), havia de convocar eleccions.
Tret que les urnes portin la contrària a les enquestes, de nou serà el partit d’extrema dreta Vox qui tindrà les claus del Pignatelli i podrà tornar a forçar el bloqueig de la governabilitat. Durant tota la campanya no hi ha hagut aires d’acostament entre tots dos.
Aquest període preelectoral va començar amb un anhel gairebé naïf sobre el fet que tenir el focus nacional posat en les eleccions autonòmiques de l’Aragó permetés parlar dels problemes específics que afligeixen els aragonesos: la lluita contra la despoblació, per exemple, la necessitat d’un finançament autonòmic just que permeti cobrir la prestació dels serveis públics amb qualitat, la tirallonga d’infraestructures pendents tant per carretera com ferroviàries o els canvis d’un model productiu cada vegada més basat en la producció d’energia i en el seu impacte en l’ocupació.
No obstant, la presència gairebé constant dels principals líders dels grans partits, amb el president de Vox, Santiago Abascal, que ha protagonitzat una vintena d’actes; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que s’ha bolcat en la recta final de la campanya electoral; i el president del Govern, Pedro Sánchez, que ha fet tres mítings a les tres capitals de província, ha portat la confrontació nacional i la baralla pel relat vencedor a l’esfera aragonesa sense que els problemes específicament aragonesos hagin copat els grans titulars.
Amb la tragèdia ferroviària d’Ademuz entelant l’inici de la campanya, i el posterior encreuament de retrets entre Govern i oposició, l’espai per parlar de l’Aragó es va anar empetitint, malgrat les visites al territori.
La previsió
Les enquestes han anat definint algunes tendències clares: el PP de Jorge Azcón guanyarà les eleccions, tot i que sense tenir majoria absoluta, Vox pot duplicar la seva presència, el PSOE s’acosta al pitjor resultat de la seva història, mentre que a la seva esquerra només CHA capitalitzaria, realment, aquest descontentament socialista. Els sondejos vaticinen també la desaparició del PAR, formació històrica que moltes vegades abans ja s’havia donat per morta. I de Podem, que ha bolcat tots els seus líders en una campanya a l’atac, no només davant Jorge Azcón, sinó davant altres opcions de l’esquerra a la recerca d’aquesta supervivència.
Per a IU, coalitzada en aquestes eleccions amb Moviment Sumar, les enquestes vaticinen el mateix resultat o un lleuger increment. I pel que fa al centre, Aragó-Terol Existeix podria retrocedir després d’haver passat aquesta primera legislatura en la política autonòmica.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- La crisi empresarial de GiFi arrossega la botiga de Figueres al tancament
- Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
- El retorn del llop a l'Alt Empordà: "Cal que els ramaders entenguin el seu comportament i aprofitin els ajuts"
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- Aturen un motorista per fer ziga-zagues i l'enxampen amb un permís de conduir fals i 70 grams de cocaïna