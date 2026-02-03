Regulació de les grans plataformes
Sánchez anuncia que Espanya prohibirà l’accés a xarxes socials a menors de 16 anys
"La setmana que ve" es desplegarà un paquet de mesures legislatives i regulatòries per enfortir el control de les plataformes digitals, segons ha avançat el cap de l’Executiu des de Dubai
Iván Gil
El Govern activa la seva croada legal "per fer front als abusos de les grans plataformes digitals i garantir un entorn digital segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals". Pedro Sánchez ha anunciat aquest matí des de Dubai que "la setmana vinent" es desplegarà un paquet de mesures legislatives i reguladores per enfortir el control de les plataformes digitals, entre les quals s’inclou la prohibició de l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. S’obligarà les plataformes digitals a implementar sistemes efectius de verificació d’edat.
L’Executiu també promourà una reforma perquè els directius "siguin legalment responsables de les infraccions que es cometen a les plataformes digitals de les quals són responsables", segons ha explicat durant la seva intervenció aquest matí al World Governments Summit. Amb això es pretén que les plataformes siguin actives i diligents en la retirada del contingut que atempti contra la legalitat o sigui considerat d’odi.
La resta del paquet legislatiu impulsarà reformes per tipificar com a delicte la manipulació dels algoritmes i l’amplificació de contingut il·legal, a més de la creació d’un sistema de rastreig, quantificació i traçabilitat que permeti establir "una empremta d’odi i polarització" per aturar aquest tipus de discursos. Així mateix, s’abordarà, juntament amb la Fiscalia, les vies "per investigar les possibles infraccions legals de Grok, TikTok i Instagram".
Sánchez, finalment, ha anunciat que Espanya s’ha unit a cinc països europeus en la "Coalició dels Disposats Digitals" per avançar de manera coordinada a escala multinacional en l’aplicació d’una regulació "més estricta, ràpida i eficaç de les plataformes socials". Austràlia ha estat un país pioner a implantar la prohibició de l’accés a les xarxes socials als menors, mentre que altres països com França i Dinamarca estan avançant en la mateixa línia.
La governança digital s’ha convertit en una de les prioritats del Govern de Pedro Sánchez, que en els últims mesos havia redoblat les crítiques a la "tecnocasta" o als "tecnoligarques" de Silicon Valley. Una estratègia per a la qual ja s’està empenyent a Brussel·les i que el cap de l’Executiu busca abordar de manera global davant el que considera una tendència en què "les lleis s’ignoren i els delictes es toleren".
