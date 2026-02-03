Revalorització de les pensions
El Govern deixa fora de la moratòria antidesnonaments els petits propietaris per atraure Junts
A la Moncloa justifiquen que els canvis introduïts en el decret social s’han portat a terme amb la convicció que «tenen més consens» per aprovar-se al Congrés
Iván Gil
El que convenç uns socis n’allunya d’altres i viceversa. En aquesta disjuntiva es mou el Govern, com s’ha vist en la negociació per recuperar les mesures del decret òmnibus, tombat la setmana passada al Congrés amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. S’hi afegeix la complexitat que les relacions amb els postconvergents estiguin trencades, per la qual cosa les converses en aquesta matèria han estat indirectes, a través de la intermediació del PNB. Per això, la pròrroga de l’escut social aprovada aquest dimarts al Consell de Ministres, trossejant-la en un decret a part per assegurar-ne en un altre de net la revalorització de les pensions, continua en l’aire.
Al Govern reconeixen que no hi ha hagut negociacions amb la formació liderada per Carles Puigdemont, cosa que no n’assegura el vot a favor, malgrat cedir i deixar exempts els propietaris d’un únic habitatge de lloguer de la pròrroga de les mesures. De fet, Junts s’ha mostrat escèptic davant aquesta mesura reivindicada pel PNB. Al contrari, les limitacions als desnonaments per a famílies vulnerables mentre els serveis socials els busquen una alternativa de reallotjament ja han estat qüestionades per Podem. Es calcula que ara mateix hi havia paralitzats uns 60.000 desnonaments d’aquestes característiques, i són majoritaris els que corresponen a petits propietaris, que han quedat fora de l’escut social.
Als vetos creuats, s’hi sumen diferències ideològiques evidents entre els socis en matèria d’habitatge. Malgrat tot, fonts de la Moncloa justifiquen que els canvis introduïts en el decret social s’han portat a terme des de la perspectiva que “considerem que tenen més consens”. “Portem unes mesures amb un disseny que no van sortir; esperem que aquestes sí”, conclouen.
La portaveu del Govern, Elma Saiz, ha assegurat en roda de premsa després del Consell de Ministres que “el diàleg continua obert”. “Abans, durant i després”, de l’aprovació dels nous dos decrets, “per aconseguir els consensos necessaris i les majories necessàries perquè aquestes mesures vegin la llum”, reblava. El que, almenys, s’assegurarà l’Executiu és que els pensionistes no vegin minvada la seva nòmina el mes de febrer. Junts, en línia amb la crítica dels populars, havia titllat de “xantatge” que es barregessin en un mateix text l’alça de les pensions i la pròrroga dels desnonaments.
La també ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha descarregat en les comunitats autònomes part de la responsabilitat per donar solució a les famílies vulnerables que ara veurien executat el seu desnonament. Com a competents en matèria de serveis socials, Saiz va assenyalar que “aquí hi ha una responsabilitat important de les comunitats per oferir alternatives habitacionals”.
Finançament a les comunitats per al reallotjament
Des del Ministeri d’Habitatge assenyalen igualment que, en el cas de les persones propietàries d’un habitatge de lloguer, en no veure’s afectades per la pròrroga d’aquest escut social, “correspondrà als serveis socials competents la recerca d’una alternativa habitacional d’emergència”. En paral·lel, traslladen que el Govern continuarà aportant finançament a les comunitats “per contribuir al desenvolupament dels parcs d’habitatge social i dels recursos d’emergència habitacional que donin una resposta estructural a les situacions de vulnerabilitat”.
D’altra banda, en el pròxim Pla Estatal d’Habitatge 2026-2030, es triplicarà la inversió fins als 7.000 milions, en part per finançar línies específiques per a la construcció d’habitatge social, “i també programes d’ajuts per a col·lectius vulnerables com les dones víctimes de violència de gènere”, segons assenyalen. El Consell de Ministres de la setmana passada ja va pressupostar en 300 milions els avals finançats per l’Estat amb aquest fi.
Després d’un intens cap de setmana de negociacions, aquest dilluns al Govern ja s’obrien a la possibilitat de portar per separat les mesures del decret. Un canvi substancial respecte a la setmana passada, quan la pretensió era “mantenir-lo sencer”, com exigia el soci minoritari de la coalició. Pedro Sánchez va ser contundent aquest diumenge durant un míting a Terol, on va acudir per donar suport a la candidata del PSOE a la presidència d’Aragó, Pilar Alegría, en dir que les pensions “es revaloritzaran sí o sí, amb o sense el PP”.
