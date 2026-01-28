Corrupció
Ábalos renuncia a la seva acta de diputat al Congrés per València
Ábalos va obtenir la seva acta dins la llista del PSOE, però després que l’imputessin va passar al grup mixt i va ser apartat de les files socialistes
Ara, amb la seva renúncia, el PSOE "recupera" un diputat amb l’arribada d’Ana María González Herdaro, alcaldessa de Llaurí, a la Cambra baixa com a parlamentària per València
May Mariño
L’exministre José Luis Ábalos va informar aquest dimecres que ha sol·licitat a la Mesa del Congrés la renúncia a l’acta com a diputat per València. Qui va ser secretari d’Organització del PSOE es troba actualment en presó preventiva, a l’espera de judici oral pel cas del "pelotazo" de les mascaretes durant la seva etapa al Ministeri de Transports.
Va ser el mateix Ábalos, a través del seu perfil a les xarxes socials —que gestiona el seu fill—, qui va informar de l’escrit registrat aquest mateix 28 de gener a les 12.02 hores. En el document hi consta com a domicili "provisional" el Centre Penitenciari Madrid V, Soto del Real.
Aquest pas de renunciar a la seva condició de diputat, que no afecta el judici que està a punt de començar al Tribunal Suprem per la seva condició d’aforat, l’ha fet "una vegada" la Sala II del Tribunal Suprem ha resolt el recurs d’apel·lació que havia presentat contra el seu ingrés a la presó.
Segons explica Ábalos en l’escrit remès, no havia renunciat fins ara a la seva condició de diputat per València perquè, durant tot aquest procés, ha considerat que el respecte als procediments legals és un pilar fonamental de l’Estat de dret, que garanteix la "presumpció d’innocència" de tots els ciutadans, assegura la separació de poders, la imparcialitat i la tutela judicial efectiva sense arbitrarietats.
Fonts del PSOE i del PSPV confirmen a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, que l’acta que deixa Ábalos implica l’arribada al Congrés d’Ana María González Herdaro, alcaldessa de Llaurí, municipi de la comarca de la Ribera Baixa de València.
L’exdirigent socialista exposa que, des de l’aprovació del suplicatori el gener del 2025 que permetia que la Justícia l’investigués oficialment —i malgrat les presses dels òrgans de govern de la Cambra per suspendre els seus drets i deures com a diputat—, ha estat defensant de manera continuada davant la Mesa i la Presidència del Congrés la importància de fer prevaler la integritat del dret de representació recollit a l’article 23 de la Constitució, així com el concepte, el significat i els límits de la immunitat parlamentària, tal com els entenen el Tribunal Constitucional a través de les seves sentències i la mateixa doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans, com a garanties en virtut d’un interès general i de la independència del Parlament.
"Aquestes i no altres han sigut les raons per les quals fins avui he mantingut la meva acta, que entenc que no puc sostenir en la meva actual situació processal i sobre la qual estic projectant tota la meva activitat a exercitar el meu dret de defensa i l’empara de la meva innocència", afirma, per marcar distàncies amb les crítiques que l’acusaven d’aferrar-se al càrrec per no perdre la retribució econòmica associada.
"Ha sigut un veritable honor ser diputat de les Corts Generals de les legislatures IX, X, XI, XII, XIII, XIV i XV, i dono la meva gratitud als valencians i valencianes que m’han permès servir el poble espanyol per protegir i expandir les garanties individuals i col·lectives, els principis que són essència de la Constitució espanyola i de la història parlamentària d’Espanya, i on sempre he buscat enfortir la justícia social, la llibertat, la igualtat i el pluralisme com a valors suprems i fonaments d’un Estat social i democràtic de dret. Puc dir amb orgull que ha sigut una responsabilitat emocionant", conclou Ábalos en un text que acaba amb el fermall de "gràcies per tant!".
