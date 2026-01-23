Accidents
El Govern espanyol crearà "ben aviat" l'autoritat d'investigació independent d'accidents de tren, avió i vaixell
Segons va apuntar el ministre Óscar Puente, l’actual Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) desapareixerà per donar pas "ben aviat" a un nou organisme independent
Pablo Gallén
El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va assegurar que la nova autoritat independent per investigar accidents ferroviaris –amb una posada en marxa que acumula al voltant d’any i mig de demora– serà operativa "ben aviat". Puente va atribuir el retard a "qüestions merament procedimentals" i, entre elles, a la decisió del Govern d’evitar que les seus d’organismes públics es concentrin a Madrid. Per aquest motiu, va assenyalar que el procés està pendent del debat que s’està abordant en el Ministeri de Política Territorial sobre la ubicació definitiva.
El ministre va afirmar que el salt de l’actual Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) a la nova autoritat, també independent, no hauria de suposar grans canvis "a efectes científics". Segons va explicar, l’equip d’investigadors que treballa en l’accident d’Adamuz s’integraria íntegrament al nou organisme, que a més explicarà amb un consell superior –remunerat– inexistent fins ara, cosa que, segons el seu parer, reforçarà la seva solidesa.
Puente va aprofitar per reiterar la independència de la CIAF i del seu president, i va garantir que el Ministeri no interferirà en la seva tasca: "No ens immiscirem en el seu treball", va afirmar, confiant que el dictamen s’emeti amb criteris ajustats als fets. Va insistir que l’actual Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) està composta per persones d’una alta competència i vàlua professional i actuen amb independència.
Segons va explicar, les persones que estan investigant l’accident ferroviari ocorregut diumenge a Adamuz (Còrdova) passarien a formar part de la nova autoritat, amb una creació que està prevista i aprovada des del 2024.
"Va sorgir de sobte"
La nova autoritat s’encarregarà de la investigació tècnica d’accidents i incidents ferroviaris, marítims i d’aviació civil. La llei que la crea es va publicar en el BOE el 2 d’agost del 2024 i unificarà les funcions de les tres comissions existents fins ara: la CIAF, la Comissió Permanent d’Investigació d’Accidents i Incidents Marítims i la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil.
D’altra banda, el ministre va dir que si l’accident d’Adamuz va ser causat per un defecte en la infraestructura, "va sorgir de sobte, abans del descarrilament".
Durant una entrevista a la cadena Cope amb Carlos Alsina, Puente va explicar que li semblaria "molt estrany" que el culpable de l’accident fos el tren d’Iryo, perquè té "estàndards de qualitat molt alts" i passa tots els controls. Va assenyalar també que li semblaria "molt estrany" que fos la via, que "està acabada de renovar". "Que sigui la infraestructura, que sigui la via, és possible. Però ens trobem també davant un succés molt estrany, perquè aquesta via està acabada de renovar, ha passat l’auscultació dinàmica, geomètrica, la visual i va passar una altra revisió al gener. Si és alguna cosa de la via és una cosa molt crítica i que no ha donat la cara fins al moment de l’accident", va insistir.
El ministre Óscar Puente va explicar que les osques detectades als bogis dels vagons de l’Iryo accidentat es detecten també en trens que van passar entre 45 minuts i 1 hora abans del xoc. "Ha de ser una cosa que ha passat en minuts i que en minuts s’ha convertit en suficient per fer descarrilar un tren, si és que és la via", va apuntar. Així mateix, Puente va defensar el treball de les companyies que van fer les revisions. "Són empreses de màxima solvència. Ara mateix, qualsevol país que vol desenvolupar un traçat ferroviari d’alta velocitat compta amb les empreses espanyoles", va remarcar.
- “No som policies, però estem per ajudar i la gent ho agraeix i se sent protegida”
- Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
- Salvament Marítim rescata una barca de pesca de Roses a la deriva
- S'incendia per segon cop en menys d'un mes un pis del carrer Tapis de Figueres
- Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
- Empuriabrava insòlita: un cotxe amfibi com a reclam publicitari de la marina residencial als anys setanta
- Figueres aconsegueix estudis superiors de música impulsats per EUMES
- El pantà de Darnius-Boadella supera el 90%, el màxim des del 2020