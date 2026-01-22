Mobilitzacions
Els metges anuncien una vaga nacional indefinida a partir del 16 de febrer per aconseguir un estatut propi
El format acordat per a aquestes aturades és el d’una setmana de vaga al mes, que començarà al febrer i s’allargarà, en principi, fins al mes de juny com a primera etapa
Les aturades estan convocades per a la setmana del 16 al 20 de febrer, del 16 al 20 de març, del 27 al 30 d’abril, del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny
Nieves Salinas
Com van avançar fa dies, els sindicats mèdics tornaran a la vaga al febrer. A partir del dia 16 i de forma indefinida. El motiu, el que ja ha fet que protagonitzessin recents aturades, és el d’aconseguir un Estatut Mèdic i Facultatiu, una cosa que fa mesos que reclamen. El Comitè de Vaga format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), junt amb el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’MEGA) ha acordat aquest dijous anunciar la convocatòria d’una vaga nacional indefinida de metges i facultatius que començarà el 16 de febrer per seguir endavant amb les mobilitzacions contra l’esborrany d’Estatut de Sanitat.
Després d’ampliar els membres de l’esmentat Comitè de Vaga per aglutinar tots els sindicats professionals més representatius del territori nacional i unificar les accions que s’emprenguin amb l’objectiu d’aconseguir un estatut propi del metge i el facultatiu, el format acordat per a aquestes aturades és el d’una setmana de vaga al mes, que començarà al febrer i s’allargarà, en principi, fins al mes de juny com a primera etapa.
Per setmanes
Així, les aturades estan convocades per a les setmanes del 16 al 20 de febrer, del 16 al 20 de març, del 27 al 30 d’abril, del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny. A més, com a tret de sortida a les mobilitzacions, s’ha decidit dur a terme una manifestació unitària el dissabte 14 de febrer en què professionals de totes les comunitats autònomes mostrin de nou a Madrid per què el col·lectiu "s’ha posicionat de forma unànime en el seu rebuig de la norma ministerial, reclamant una regulació apropiada per a les seves especials condicions de formació, responsabilitat i acompliment laboral".
Els sindicats que formen el Comitè de Vaga han volgut insistir una vegada més "que mantenen la seva mà estesa al diàleg amb l’esperança que Sanitat reconsideri reprendre les converses que permetin avançar conjuntament en la recerca d’acords per millorar les condicions laborals dels professionals".
No obstant això, recorden que les reivindicacions del col·lectiu afecten tant el ministeri que dirigeix Mónica García com altres carteres, els grups parlamentaris i les diferents conselleries de salut autonòmiques, per la qual cosa reclamen que "cada actor es faci càrrec de la seva competència per atendre les demandes mèdiques i facultatives que permetin mantenir un Sistema Nacional de Salut sostenible, eficient i de qualitat per a professionals i pacients".
