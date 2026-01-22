NECROLÒGIQUES
Successos
Diversos ferits en la col·lisió d’un tren de passatgers contra una grua a Cartagena
L'accident s'ha produït a l'alçada de la parada de Los partidarios, entre Alumbres i La Unión
Alba Marqués
Murcia
La col·lisió d’un tren de passatgers contra una grua a Alumbres, Cartagena, ha deixat diversos ferits lleus i un ampli dispositiu d’emergències.
L’accident ha tingut lloc aquest dijous al migdia a l’altura de la zona coneguda com Los partidarios a la diputació cartagenera en xocar un tren de FEVE contra una grua, sense que de moment s’hagin concretat les causes de la col·lisió.
