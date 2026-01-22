Successos
Diversos ferits en el xoc d’un tren de passatgers contra una grua a Cartagena
L'accident s'ha produït a prop de l'estació d'El Abrevadero
Europa Press
Sis persones han resultat ferides lleus aquest dijous en xocar el Ferrocarril de Via Estreta (FEVE) Cartagena–Los Nietos contra una grua prop de la diputació cartagenera d’Alumbres, segons han informat fonts de la Conselleria de Salut a Europa Press.
Quatre dels ferits han estat traslladats a l’hospital Santa Lucía i els altres dos a l’hospital Virgen del Rosell per a la seva valoració.
Renfe ha explicat que l’incident s’ha produït a prop de l’estació d’El Abrevadero, al tren de rodalies d’Ample Mètric (AM) que ha sortit de Cartagena a les 11.40 hores amb arribada prevista a Los Nietos a les 12.13.
Durant el trajecte, el braç d’un camió grua aliè a Renfe i a Adif ha envaït el gàlib ferroviari i ha colpejat el tren pel lateral, fet que ha provocat el trencament dels vidres de les finestres del comboi.
La Delegació del Govern a la Regió ha assenyalat que l’incident ha tingut lloc al punt quilomètric 6,6, entre Alumbres i La Esperanza, i que al tren hi viatjaven 16 passatgers, als quals s’ha proporcionat transport alternatiu.
Des de Renfe han explicat que s’establirà un pla de transport amb autobús per garantir la mobilitat dels usuaris mentre no es recuperi la circulació.
El Centre de Coordinació d’Emergències ha rebut una trucada de Renfe a les 12.04 hores alertant de l’accident. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat bombers de l’Ajuntament de Cartagena, ambulàncies del 061, Guàrdia Civil i Protecció Civil.
