"Accident estrany"
El president de Renfe allunya l'error humà en el descarrilament d'Adamuz: "Ha d'haver estat el material d'Iryo o un problema d'infraestructura"
El president de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, ha descartat un error humà en l’accident, i apunta a un problema amb el material mòbil d’Iryo o amb la infraestructura
Sabina Feijóo Macedo
Aquest dilluns, hores després del descarrilament ocorregut el diumenge 18 de gener a la nit, Álvaro Fernández de Heredia, president de Renfe, ha atès diversos mitjans de comunicació radiofònics per avançar les últimes informacions que té la companyia ferroviària espanyola.
Entre aquestes, en una entrevista a RNE, ha allunyat la possibilitat d'un error humà en l'accident. I això perquè si el maquinista hagués pres una decisió errònia, el mateix sistema ho hauria corregit. Per això, ha apuntat que el problema ha d'haver sigut "amb el material mòbil d'Iryo o amb un problema de la infraestructura". Quan se sabrà amb certesa? No hi ha certesa. "És massa aviat per tenir informació del que ha passat, és un accident en circumstàncies estranyes i no hi haurà una conclusió en un temps breu", ha conclòs.
Es pot tractar llavors d'un excés de velocitat? No, perquè "anaven a una velocitat inferior a l'assignada al tram", ja que anaven entre 205 i 210 quilòmetres per hora en un tram recte amb límit de 250 quilòmetres per hora, ha assenyalat en la mateixa entrevista a RNE. En conseqüència, Heredia ha avançat que el servei ferroviari entre Madrid i Andalusia estarà, previsiblement, suspès durant més de dos o tres dies.
El sistema no va tenir temps d'activar l'alarma
Una altra de les qüestions a què Heredia ha respost, en aquest cas en declaracions a la SER, és perquè els sistemes de seguretat i alarma no es van poder activar i per evitar el segon descarrilament del tren Alvia 2384, que circulava en sentit contrari, de Madrid a Huelva. El motiu va ser l'escàs temps transcorregut entre el descarrilament i el xoc, ja que amb prou feines van passar uns segons.
Així, habitualment, quan hi ha un obstacle a la via, "es bloqueja el solc, s'impedeix la circulació i s'ordena la frenada d'emergència al tren". En aquesta ocasió, si el sistema no va poder funcionar correctament va ser perquè, "pel que sembla, l'interval de temps entre un tren i un altre que es creuaven en sentits contraris ha sigut de 20 segons i, per tant, és impossible que actuï aquest mecanisme, ja que és el temps d'activar la frenada i resulta massa tard".
Condolences a les víctimes
A la seva xarxa social X, el president ha traslladat el seu condol a les víctimes i als seus familiars. Ha reiterat la dificultat per conèixer amb certesa la dimensió del que ha passat i ha assegurat que la seva empresa, Renfe, continuarà col·laborant amb els serveis d'investigació. "És una tragèdia que ens afecta a tots", ha afirmat.
S'ha de destacar que entre els 39 morts, confirmats mentre es redacta aquesta notícia, es troba el maquinista del tren Alvia contra el qual ha xocat el comboi d'Iryo que va descarrilar aquesta tarda a Adamuz, Còrdova. La informació va ser confirmada aquesta matinada pel secretari ferroviari d'UGT a Andalusia, Pedro Gómez. "El que es trasllada és que el maquinista de l'Alvia, el nostre company, és un dels morts", ha afirmat.
