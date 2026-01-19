Tragèdia ferroviària
Accident de tren a Adamuz: què sabem i què no sabem del descarrilament d’un Iryo que ha causat 39 morts
Montse Martínez
La tragèdia ferroviària a l’altura d’Adamuz, província de Còrdova, ha deixat, de moment, una quarantena de morts i un centenar de ferits. A continuació, una peça per aclarir què sabem i què no sabem de l’accident.
🔴 Què ha passat?
Dos trens d’alta velocitat van descarrilar el diumenge 18 de gener a la tarda als voltants d’Adamuz, a la província de Còrdova. Cap a les 19.39 hores de diumenge, un tren de l’empresa privada Iryo que havia sortit de Màlaga rumb a Madrid, amb unes 317 persones a bord, va descarrilar i va envair la via contrària, per on s’acostava el tren de Renfe (Alvia), que circulava des de Madrid amb destinació a Huelva en sentit contrari. El president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha precisat que "encara no es pot concloure que l’Alvia hagi xocat amb els vagons de l’Iryo. S’ha desprès un bogi, que són les rodes del tren, i encara no s’ha localitzat. El sistema de seguretat està equipat perquè, quan hi hagi un obstacle a la via, es bloquegi el solc i ordeni la frenada d’emergència al tren". "Però, pel que sembla, l’interval de temps entre un tren i un altre que es creuaven en sentit contrari ha sigut de 20 segons i, per tant, és impossible que el mecanisme actuï", ha afegit.
🔴 Què ha motivat l’accident?
És una pregunta encara sense resposta i les autoritats demanen prudència. La investigació se centra a establir si va ser un error en la infraestructura, un error humà o un problema al tren el que va causar el descarrilament inicial del tren d’Iryo. No obstant això, el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmat en una entrevista a RNE que "l’error humà està pràcticament descartat". "Si el maquinista pren una decisió errònia, el mateix sistema la corregeix. No especulem, esperem la investigació. Tindrà a veure amb el material mòbil d’Iryo o amb un problema de la infraestructura", ha afirmat, i ha afegit: "Encara és massa aviat per tenir informació del que ha passat, és un accident en circumstàncies estranyes, i no hi haurà una conclusió en un temps breu". "La Comissió d’Investigació ja és allà des del primer moment recollint proves", ha finalitzat. El que sí que va deixar clar el president de Renfe és que no van poder actuar els sistemes de seguretat i alarma perquè pràcticament va ser qüestió de segons de diferència entre el descarrilament i el xoc.
🔴 Anaven els trens a una velocitat correcta o excessiva?
El president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha confirmat que l’accident va succeir en una recta, en un tram de via limitat a 250 quilòmetres per hora, i el registre dels trens ja ha demostrat que la velocitat d’un era de 205 quilòmetres per hora i la de l’altre era de 210. "No ha sigut un problema d’excés de velocitat. És una via equipada amb un sistema de seguretat que impedeix errors humans, per la qual cosa ha d’haver sigut una fallada del material mòbil o de la infraestructura. Portarà temps arribar a conclusions", ha afegit.
🔴 Quin és el nombre de víctimes mortals i de ferits?
L’últim balanç oficial és de 39 morts i més d’un centenar de ferits, 73 dels quals es troben hospitalitzats. Un total de 24 ferits, entre els quals hi ha menors, es troben en estat greu. No obstant això, no són xifres inamovibles i, segons les autoritats, són susceptibles d’incrementar-se en les pròximes hores perquè alguns passatgers continuen atrapats als vagons. Els equips d’emergència continuen treballant a la zona amb efectius de la Guàrdia Civil, la Unitat Militar d’Emergències (UME), així com un gran desplegament de sanitaris, entre els quals hi ha psicòlegs. Les dues companyies han habilitat telèfons per atendre els familiars.
🔴 Quines han sigut les reaccions oficials?
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que "és tremendament estrany, és una recta". "Els experts que hem consultat estan molt estranyats i esperem que la investigació ens ajudi a aclarir els fets", ha afegit. El titular de Transports va recordar que s’han invertit 700 milions en aquesta via i, concretament en aquest punt, els treballs de millora i restauració van tenir lloc al maig. "Tot el sistema ferroviari espanyol és revisat de manera periòdica i constant", ha assegurat. El president del Govern, Pedro Sánchez, va oferir les seves condolences a les famílies de les víctimes el mateix diumenge a la nit i està previst que avui viatgi al lloc de l’accident.
🔴 Quina és l’afectació de la xarxa ferroviària a conseqüència de l’accident?
Tota la circulació de trens d’alta velocitat entre Madrid i Andalusia (Còrdova, Sevilla, Màlaga, Huelva i altres ciutats) està suspesa des de l’accident. El president de Renfe ha confirmat que el servei estarà més de dos o tres dies aturat. Més de 200 trens programats en aquesta connexió s’han vist afectats. L’accident bloqueja un corredor clau de la xarxa d’alta velocitat que uneix el centre i el sud d’Espanya.
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries