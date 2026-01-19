Accident ferroviari
Sánchez anuncia tres dies de dol oficial i promet trobar “la veritat” sobre l’accident ferroviari d’Adamuz
“La societat espanyola es pregunta què ha passat, com ha passat aquesta tragèdia”, afirma el president
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que l’executiu decretarà tres dies de dol oficial per l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova), on han mort 39 persones. “La societat espanyola es pregunta què ha passat, com ha passat, com ha pogut passar aquesta tragèdia. El temps i la feina dels tècnics ens en donaran la resposta”, ha afirmat en una declaració sense preguntes des de la localitat on s’ha produït el descarrilament. Segons ha afegit, es trobarà “la veritat” i, quan es tingui, s’explicarà a l’opinió pública amb “absoluta transparència i claredat”. Sánchez també ha promès que s’atendran les víctimes en tot el que calgui durant el temps que sigui necessari.
Sánchez, que ha comparegut acompanyat de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i del president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha remarcat que l’accident deixa un dia “de dolor” per a tot Espanya. “El nostre pensament està amb les víctimes i els familiars, als quals enviem el nostre record, la solidaritat i l’abraçada de la societat espanyola”, ha apuntat.
Segons ha indicat el president del govern espanyol, les administracions i les institucions han de treballar de manra coordinada per oferir “unitat” en el “dolor i la resposta” a les víctimes. “Crec que des del mateix moment en què va passar aquesta tragèdia l’Estat ha actuat com havia d’actuar: unit, coordinat i amb lleialtat”, ha ressaltat. Així mateix, ha demanat als ciutadans que s’informin sobre el succés a través d’informació oficial i de mitjans de comunicació “contrastats” per evitar la desinformació i el patiment que genera.
Moreno Bonilla, que ha intervingut abans que Sánchez, ha destacat que l’accident suposa una “catàstrofe de dimensions desconegudes” i ha agraït la “solidaritat” que van mostrar els veïns d’Adamuz des del primer moment dels fets. També ha agraït la col·laboració i la disposició de mitjans que han prestat les diverses administracions, des de l’estatal fins a la local. “Queden moltes hores de feina intensa i cal posar el millor de nosaltres mateixos des de les diferents administracions”, ha afegit.
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries