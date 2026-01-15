Judici de la dana
Un assessor de Mazón, 45 minuts abans de l'Es Alert: “Hi haurà 'un huevo' d'afectats”
El secretari autonòmic de Presidència Cayetano García Ramírez ha remès al jutjat de la dana els missatges que va intercanviar amb Carlos Mazón, el seu cap de gabinet José Manuel Cuenca i el secretari autonòmic Emilio Argüeso
Laura Ballester
L’execretari autonòmic de Presidència Cayetano García Ramírez i actual secretari autonòmic d’Economia ha remès al jutjat de la dana els missatges que va intercanviar amb Carlos Mazón, el seu cap de gabinet José Manuel Cuenca i el secretari autonòmic d’Emergències Emilio Argüeso el 29 d’octubre del 2024, en les hores clau de la dana.
Va traslladar Cuenca a Xàtiva i va treballar al Palau en un decret d’ajudes
El dia de la dana, el secretari autonòmic de Presidència va portar en el seu cotxe a Xàtiva el cap de gabinet de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a un acte privat o de partit, segons les seves declaracions públiques o privades. Cayetano García va tornar al Palau a les 16.30 hores del 29-O. I des d’aquell moment es va posar a treballar en la confecció d’un decret d’ajudes per a Utiel, on el riu Magre es va desbordar a partir de les 13.00 hores. En la seva compareixença al Congrés Cayetano García va declarar que "no sabia on era" Mazón ("Ni aquell ni cap altre dia, no soc del seu gabinet, a mi em convoquen a reunions i hi acudeixo", va dir), no hi va parlar aquella tarda però sí que va intercanviar missatges.
Primer whatsapp amb Mazón a les 19.20 hores
García Ramírez va llegir els missatges al Congrés i es va oferir públicament a entregar-los a la causa de la dana, abans de la seva declaració prevista per al 22 de gener. Un guant que va recollir la jutge de la dana que va acceptar l’entrega voluntària d’aquests missatges, remesos al jutjat mitjançant acta notarial i notificats ahir a les parts. El primer missatge de Cayetano García a Carlos Mazón el va enviar a les 19.20 hores. Es tracta d’un esborrany del decret que podria donar-se per a ajudes als afectats d’Utiel (on hi va haver finalment sis morts). "Hola, tenim ja preparat això", mentre comença a desgranar les ajudes per danys materials, despeses subvencionables o cobertura per mort. "Amb 15 milions s’arribaria a 3.000 vivendes", explica García Ramírez a Mazón, segons els missatges que va llegir en veu alta en la seva compareixença al Congrés dels Diputats el 15 de desembre. Detalls que explica a Mazón en missatges enviats entre les 19.20 i 19.28 hores del 29 d’octubre.
Part dels missatges que no va llegir al Congrés
Tot i que hi va haver dues parts que Cayetano García "va oblidar" llegir. L’al·lusió al govern del Botànic. "A l’anterior dana del 2019 el Botànic en va donar 4.500 i 10.000". I la referència a l’elevat nombre d’afectats de la dana que ja intuïen. "S’haurà de veure quina quantitat final perquè hi haurà un ou d’afectats", escriu García Ramírez a Mazón a les 19.25 hores.
Mazón va contestar una hora després
Un missatge al qual Mazón triga gairebé una hora a contestar. Més o menys la mateixa hora que l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón continua sense aclarir què va fer. "Ben preparat. Després ho veiem", contesta Mazón a les 20.13 hores del 29 d’octubre. Missatges escrits des del cotxe que el conduïa des del Palau de la Generalitat al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana, després de passar una llarga sobretaula de quatre hores a El Ventorro.
"Ha arribat alerta als mòbils"
El mateix García Ramírez avisa el llavors president de la Generalitat del primer enviament de l’Es Alert. "Ha arribat alerta als mòbils", li escriu a les 20.13 hores. "Sí", contesta breument Mazón a les 20.14 hores. Un missatge escrit des del mòbil, quinze minuts abans de la seva arribada al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana, a les 20.28 hores del 29 d’octubre.
"Necessites que vagi a algun costat"
"Necessites que vagi a algun costat", li insisteix el secretari autonòmic de Presidència al cap del Consell. "No", torna a respondre de forma mínima Mazón, que ja no intercanvia més missatges amb García Ramírez el 29 d’octubre.
"Passa-ho a Mazón"
Al mateix temps que remet l’esquema de decret d’ajudes a Carlos Mazón, Cayetano García també l’hi rebota al cap de gabinet, José Manuel Cuenca entre les 19.23 i les 19.25 hores. "Passa-ho a Mazón", li ordena Cuenca. "Ho té ja", informa García Ramírez. "Gran. Gràcies", contesta el cap de gabinet a les 19.25 hores.
"Amb 8 de bateria"
Cayetano García insisteix a Cuenca a les 20.06 hores. "¿Novetats? ¿Necessitem alguna cosa?". Preguntes sense resposta a les quals segueix la captura de pantalla de l’Es Alert que García envia al cap de gabinet de Mazón. García Ramírez continua enviant missatges com si fos un monòleg. "Jo tenia una altra reunió a València", li escriu a les 20.32 hores. A partir de les 20.36 hores, quan Mazón acabava d’arribar al Cecopi, García Ramírez s’interessa per la situació de José Manuel Cuenca, parat en un taxi a Carlet, on va passar la nit a causa dels efectes de la dana en les infraestructures. "Tu que estàs, ¿parat completament?". "Sí i amb 8 de bateria", li respon Cuenca. "¿No portes carregador? Portaràs cable. Connecta’l al taxi".
"Puc anar a x tu amb moto"
A les 23.44 hores Cayetano García insisteix a José Manuel Cuenca. "Em necessites? ¿Puc ajudar-te? Puc anar a x tu amb moto. A veure si x carreteres secundàries". Proposta que el cap de gabinet descarta de ple. "No podries venir. Tranquil". "¿Segur? ¿Està tot inaccessible?", s’interessa García Ramírez, cosa que demostra el profund desconeixement dels efectes de la dana que encara tenia poc abans de la mitjanit. "Segur", li respon Cuenca com a últim comentari d’aquell dia entre tots dos.
Missatges amb Argüeso
Respecte als missatges intercanviats amb Argüeso, són tots referents a l’estat de les carreteres entre les 12.20 i les 19.08 hores del 29 d’octubre. d’octubre.
