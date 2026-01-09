Reunió al Vaticà
Els bisbes espanyols confirmen que el Papa vol visitar Espanya aquest any: “Les dates no estan tancades”
No hi ha calendari tancat encara i les ciutats que s’estudien són Barcelona, Madrid i les Canàries
Irene Savio
El cardenal de Madrid, José Cobo, ha confirmat aquest divendres que "el Papa vol anar a Espanya" aquest any. Cobo s’ha expressat d’aquesta manera després d’una reunió de la cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) que finalment s’ha portat a terme amb el substitut per als Assumptes Generals de la Secretaria d’Estat de la Santa Seu, Edgar Peña Parra. Segons ha explicat, les localitats que han sigut posades sobre la taula i ara s’estan estudiant són Madrid, Barcelona i les Canàries.
"Aquesta ha sigut una primera reunió [al Vaticà] per començar a pensar i plantejar el viatge, però el procés d’acreditacions és encara molt llarg", ha afegit el sacerdot, al precisar que un primer esborrany del viatge serà ara presentat al Papa perquè decideixi. Tot i així, "les dates no estan tancades", ha puntualitzat, així mateix, Cobo.
La trobada posa en el camí correcte la possibilitat que Lleó XIV realment viatgi a Espanya. De fet, reunir-se amb la Secretaria d’Estat –per acostar actituds sobre el que vol cada un– és un pas formal gairebé obligat en aquest tipus d’invitacions, segons el protocol de la Santa Seu.
El possible desplaçament a Barcelona té com a context el 100è aniversari de la mort d’Antoni Gaudí, que es commemora el 10 de juny i per al qual la Sagrada Família està organitzant un ampli programa de celebracions.
Un altre aspecte és que, malgrat que en nombroses ocasions el difunt Francesc va expressar la seva voluntat de viatjar a Espanya, el pontífex argentí mai va arribar a realitzar aquest viatge. Tot i així, pocs dies abans de morir l’abril passat, el difunt Papa va prendre una decisió determinant per a la Sagrada Família i la resta d’obres d’Antoni Gaudí, al posar en marxa el procés per declarar sant l’arquitecte modernista.
D’Espanya a l’Amèrica Llatina
Fins ara, les ciutats que s’havien estudiat per a un viatge de Lleó XIV a Espanya havien sigut –a més de Barcelona– també Segòvia, Valladolid, les Canàries i Santiago, així com Madrid; aquesta última per incloure trobades amb les autoritats, entre ells, el president del Govern, Pedro Sánchez.
Una curiositat és que un possible desplaçament a Valladolid coincidiria amb els 300 anys de la canonització de Sant Toribio de Mogrovejo, que era un missioner del segle XVI nascut a prop de Valladolid. De fet, el religiós amb el temps va acabar sent arquebisbe de Lima i va morir a Chiclayo, la diòcesi al Perú on Lleó XIV va treballar des del 2014 fins al 2023, treballant primer com a administrador apostòlic i després com a bisbe.
En canvi, quant a Barcelona, el precedent és el d’un altre Papa, Benet XVI. De fet, el difunt pontífex alemany va viatjar el novembre del 2010 fins a la ciutat per consagrar el temple expiatori, 128 anys després de la col·locació de la primera pedra.
