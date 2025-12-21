Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alba FalgàsAitor EmbelaLoteria Nadal
instagramlinkedin

El PSOE admet el "mal resultat" a Extremadura però avisa que el PP és ara “més hostatge dels ultres”

Torró afirma que els resultats del PP i Vox demostren que l’estratègia de Feijóo és “sembrar l’ultradreta”

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz. / PSOE

ACN

Madrid

La secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmat aquest diumenge que els resultats de les eleccions autonòmiques d’Extremadura -on el PP ha quedat lluny de la majoria absoluta, creixent un escó, mentre Vox n’ha guanyat sis- son un “mal resultat” pels socialistes, però mostren que l’estratègia del PP es basa en “sembrar per a l'ultradreta”. “És la major irresponsabilitat del PP, que es diu d’Estat, però que és la casa mare de l’extrema dreta”, ha dit en una compareixença on ha apuntat que els d’Alberto Núñez Feijóo son ara “més ostatges dels ultres”. Segons ha afegit, el resultat del del PSOE és dolent perquè no s’ha aconseguit mobilitzar els votants progressistes, que han deixat el partit amb el seu pitjor resultat històric.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
  2. L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
  3. “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
  4. Aitor Embela, el porter de Figueres que vol conquerir Àfrica
  5. L’ocupació es cronifica a les cases inacabades de la Marca de l’Ham de Figueres
  6. Hi ha gent que espera a l'últim moment per comprar el número de Nadal perquè, diuen, els últims són els que toquen segur
  7. Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
  8. “La pista de gel a la marina d’Empuriabrava té molt bona acollida”

El PSOE admet el "mal resultat" a Extremadura però avisa que el PP és ara “més hostatge dels ultres”

El PSOE admet el "mal resultat" a Extremadura però avisa que el PP és ara “més hostatge dels ultres”

El PP (29) guanya a Extremadura lluny de la majoria absoluta, el PSOE (19) s'enfonsa i Vox (11) es dispara

El PP (29) guanya a Extremadura lluny de la majoria absoluta, el PSOE (19) s'enfonsa i Vox (11) es dispara

EN IMATGES | En Fumera i la Nadalina fascinen desenes d'infants en la seva cercavila per Figueres

EN IMATGES | En Fumera i la Nadalina fascinen desenes d'infants en la seva cercavila per Figueres

L'Escala empata a zero amb el Vilanova i començarà l'any en el play-off

L'Escala empata a zero amb el Vilanova i començarà l'any en el play-off

Raphinha, Lamine i Joan García tanquen l’any a tot gas i frustren el Vila-real

Raphinha, Lamine i Joan García tanquen l’any a tot gas i frustren el Vila-real

Alguns dels desallotjats del B9 passen la primera nit sota cobert: "Estava a punt de morir de fred, ja no aguantava més"

Alguns dels desallotjats del B9 passen la primera nit sota cobert: "Estava a punt de morir de fred, ja no aguantava més"

Tanca el restaurant de Manchestar de Pep Guardiola i del cuiner de l'Empordà Paco Pérez

Tanca el restaurant de Manchestar de Pep Guardiola i del cuiner de l'Empordà Paco Pérez

La participació a les eleccions a Extremadura se situa en el 35,76% a les 14.00 h, gairebé sis punts menys que el 2023

La participació a les eleccions a Extremadura se situa en el 35,76% a les 14.00 h, gairebé sis punts menys que el 2023
Tracking Pixel Contents