El PP (29) guanya a Extremadura lluny de la majoria absoluta, el PSOE (19) s'enfonsa i Vox (11) es dispara
La presidenta Guardiola necessitarà el suport d'alguna altra formació per seguir governant
ACN
El PP ha guanyat les eleccions a l'Assemblea d'Extremadura d'aquest diumenge amb el 42,8% dels vots i 29 diputats, un més dels que tenia fins ara. Amb més del 80% escrutat, el PSOE ha patit una caiguda i passa de 28 diputats a 18, amb el 39,9% dels vots, mentre que Vox es dispara i guanya sis escons, passant de 5 a 11 (17,2%). Unides per Extremadura també creix i obté set diputats (10,1%), tres més que fins ara. El PP és la força més votada a la gran majoria de municipis i al global de les dues províncies extremenyes: Càceres i Badajoz.
La presidenta a la Junta d'Extremadura, María Guardiola, va avançar les eleccions per evitar després de no aconseguir suports per aprovar els pressupostos autonòmics i aspirava a un resultat que li permeti seguir governant sense dependre de Vox. Tot i aquest objectiu, seguirà necessitant el suport d'alguna altra formació ja que no ha assolit la majoria absoluta, que és de 33 escons.
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
- La Penya Blaugrana de l'Alt Empordà anuncia un gran homenatge pòstum a Quim Torrent
- L’ocupació es cronifica a les cases inacabades de la Marca de l’Ham de Figueres
- Castelló avança en l'enlairament de ponts d'Empuriabrava per evitar els efectes del canvi climàtic
- Comprar cases i pisos ocupats a Cadaqués, Roses o Figueres: preus més baixos davant la crisi immobiliària i una tendència a l'alça
- Detingut per saltar-se un control d'alcoholèmia anant borratxo i fugir a 180 km/h a Figueres
- L'asfaltatge d'un tram de la pujada del Castell de Figueres provocarà afectacions aquest dilluns