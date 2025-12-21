Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PP (29) guanya a Extremadura lluny de la majoria absoluta, el PSOE (19) s'enfonsa i Vox (11) es dispara

La presidenta Guardiola necessitarà el suport d'alguna altra formació per seguir governant

Feijóo i Guardiola en un míting a Navalmoral de la Mara, a Cáceres

Feijóo i Guardiola en un míting a Navalmoral de la Mara, a Cáceres / ACN

ACN

Barcelona

El PP ha guanyat les eleccions a l'Assemblea d'Extremadura d'aquest diumenge amb el 42,8% dels vots i 29 diputats, un més dels que tenia fins ara. Amb més del 80% escrutat, el PSOE ha patit una caiguda i passa de 28 diputats a 18, amb el 39,9% dels vots, mentre que Vox es dispara i guanya sis escons, passant de 5 a 11 (17,2%). Unides per Extremadura també creix i obté set diputats (10,1%), tres més que fins ara. El PP és la força més votada a la gran majoria de municipis i al global de les dues províncies extremenyes: Càceres i Badajoz.

La presidenta a la Junta d'Extremadura, María Guardiola, va avançar les eleccions per evitar després de no aconseguir suports per aprovar els pressupostos autonòmics i aspirava a un resultat que li permeti seguir governant sense dependre de Vox. Tot i aquest objectiu, seguirà necessitant el suport d'alguna altra formació ja que no ha assolit la majoria absoluta, que és de 33 escons.

