Loteria
Vols saber si el teu dècim té possibilitats? Consulta les dades de la Loteria de Nadal
A punt del sorteig de la Loteria de Nadal de 2025, les estadístiques de Loteries i Apostes de l'Estat indiquen quines terminacions i números han estat més afortunats al llarg de la història
Cada Nadal es repeteix la mateixa incògnita entre milions de persones: quin número serà el guanyador d’"El Gordo"? No serà fins aquest 22 de desembre, coincidint amb el sorteig de la Loteria de Nadal 2025, quan es dissipi el misteri. Fins aleshores, la fortuna guarda silenci i es resisteix a donar pistes clares.
Tot i això, l’historial del sorteig deixa algunes dades curioses. Al llarg de la seva trajectòria, només dos números han aconseguit el primer premi més d’una vegada: el 15640, que va sortir els anys 1956 i 1978, i el 20297, premiat el 1903 i el 2006.
També s’ha donat la coincidència que quatre "Gordos" han acabat amb tres xifres finals idèntiques, com el 25444, el 25888, el 35999 o el 55666. En canvi, hi ha terminacions que mai han estat associades al primer premi, entre les quals hi ha el 09, el 21, el 34 o el 78, segons les dades oficials de Loteries i Apostes de l’Estat.
Intervals de números premiats
El Gordo ha recaigut en 64 ocasions en un número comprès entre el 0 i el 10.000; en 74 ocasions en un número entre el 10.001 i el 30.000, i 73 vegades en números entre el 30.001 i el 99.999.
Aquest repartiment desigual dels premis de la Loteria de Nadal s’explica, en part, pel fet que fins al 2004 només es van emetre bitllets fins al número 65.999. El 2005, el número més alt va passar a ser el 84.999 i, ja el 2011, es va arribar al 99.999.
Quines terminacions són més afortunades?
Segons les estadístiques, a "El Gordo" li agrada el número 5. Almenys això és el que es desprèn de l’històric de premis del sorteig: des de la seva primera edició el 1812, el primer premi ha recaigut en dècimsn acabats en 5 en un total de 32 ocasios. Així doncs, aquesta és la terminació més demandada pels compradors de loteria.
Altres números que no desagraden a "El Gordo" són el 6 i el 4, que han estat premiats 27 i 26 vegades respectivament, segons dades facilitades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE).
Última xifra
El número 8 ha estat el reintegrament del primer premi en 22 ocasions (l’última vegada el 2021, amb el 86.148), mentre que el 0 i el 3 també han sortit 23 vegades. El número 7, per la seva banda, ha estat l’última xifra de "El Gordo" una vintena de vegades (l’última vegada el 2020, amb el 72.897).
Si ets supersticiós, potser t’interessa evitar un dècim acabat en el número 1.
També s’han repetit en tres ocasions les tres xifres finals següents:
- 297 (20297 en dues ocasions i 40297).
- 457 (2457, 4457 i 9457).
- 515 (12515, 13515 i 21515).
I en dues ocasions, terminacions com el 094, 098, 400, 452, 640, 704, 758 i 892.
Les dues últimes xifres
Les terminacions de dues xifres més repetides han estat:
- 85: set vegades.
- 57: sis vegades.
- 75 i 64: cinc vegades cadascuna.
- 95, 58 i 40: quatre vegades cadascuna.
Per curiositat, cada terminació tenia un sobrenom posat pels loters ambulants d’antany. Per exemple, la 85 era coneguda com “La Palmera” i la 57 com “La Pastanaga”. El 00 es coneixia com “La Mort” i el 99 com “L’agonia”.
On ha caigut més vegades "El Gordo"?
Segons Loteries i Apostes de l’Estat, encara no han obtingut mai el primer premi els números dels milers següents:
27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 70, 73 a 75, 77 i del 80 al 99.
Pel que fa a les ciutats, Madrid és la que més vegades ha repartit el Gordo, seguida de Barcelona i Sevilla. Això no vol dir que aquestes ciutats tinguin més sort, sinó que, simplement, s’hi venen més dècims, cosa que augmenta la probabilitat estadística de repartir-hi premis.
