Judicial

La Fiscalia considera "insuficients" els indicis per jutjar Errejón per la denúncia de Mouliaá

Demana el sobreseïment i l’arxivament de les actuacions

Elisa Mouliáa i Íñigo Errejón.

Ángeles Vázquez

Madrid

La Fiscalia Provincial de Madrid considera "insuficients" els indicis contra l’exportaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, per formular acusació contra ell arran de la denúncia de l’actriu Elisa Mouliaá per un presumpte abús sexual. El ministeri públic sol·licita al jutge que dicti una interlocutòria de sobreseïment provisional i arxivi el procediment.

A més, el ministeri públic ha remès un escrit al jutjat d’instrucció número 47 de Madrid en què impugna el recurs presentat per Íñigo Errejón contra la interlocutòria de continuació de les actuacions per al tràmit del procediment abreujat.

A parer seu, la interlocutòria, tot i que resulta plenament ajustada a dret perquè compleix la finalitat prevista i detalla els indicis en què es fonamenta, "aquests indicis resulten insuficients per formular escrit d’acusació i, per aquest motiu, s’ha interessat el sobreseïment provisional i l’arxivament de les actuacions".

En un segon escrit, la mateixa Fiscalia insta el titular del Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a decretar el sobreseïment provisional de les actuacions dirigides contra Íñigo Errejón per la presumpta comissió d’un delicte d’abús sexual, "atès que, un cop practicades totes les diligències d’instrucció que s’han considerat necessàries per a l’esclariment dels fets, no ha quedat prou justificada la perpetració del delicte".

