Eurobaròmetre
Els espanyols situen l’habitatge com la seva principal preocupació i Rússia com el principal repte de la UE
Només el 51% dels espanyols es considera satisfet amb el funcionament de la democràcia a Espanya, en línia amb la mitjana europea (54%), però molt per sota de països com Dinamarca (88%)
Mario Saavedra
Els espanyols estan molt satisfets amb la seva vida diària, però no tant amb el funcionament de la democràcia. Clamen contra el preu desorbitat de l’habitatge i la inflació, i mostren més sensibilitat que la resta dels europeus cap al conflicte del Pròxim Orient.
És la foto superficial que dona l’eurobaròmetre de la tardor, la macroenquesta que realitza la Comissió Europea i que es basa en entrevistes personals cara a cara, cosa que millora la qualitat de les respostes.
Nou de cada 10 espanyols (91%) estan satisfets amb la seva vida diària, cinc punts per sobre que la mitjana europea. No obstant, el 36% dels enquestats situa l’accés a l’habitatge com la seva principal preocupació. Aquesta xifra ha pujat 10 punts respecte a l’eurobaròmetre de la primavera i és gairebé el triple que la mitjana de la resta dels 27: només el 13% dels europeus esmenta
com una de les seves principals preocupacions
«La Comissió Europea ha adoptat el primer pla europeu d’habitatge assequible i s’ha creat una ‘taskforce’ [grup de treball] europea per a l’habitatge», ha assegurat Daniel Calleja, director de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, en la presentació de l’estudi. «Abans que finalitzi aquest mandat hi haurà un informe de situació, i l’any que ve hi haurà un acord d’habitatge a escala europea».
El segon tema més important per als espanyols és la inflació. El 23% el situa com el principal problema. Al contrari que en el cas de l’habitatge, aquesta xifra està per sota de la mitjana europea (31%). Al mateix nivell, la immigració (17%) i la situació econòmica (17%).
En l’enquesta no s’ha preguntat explícitament sobre la preocupació sobre la corrupció, segons han assegurat els responsable de la presentació de l’enquesta aquest dimecres a Madrid.
Reptes més importants de la Unió Europea
Els espanyols assenyalen com a principals reptes actuals de la Unió Europea la
(25% a Espanya; 26% a la UE) i la situació internacional (25%; 19%). La diferència més gran apareix en el
a Espanya és la quarta preocupació i un 17% el situa com a prioritat, davant el 9% en el conjunt d’europeus.
En confiança institucional, al voltant de la meitat dels espanyols diu fer-ho en la Unió Europea. Quant a fonts d’informació, la ràdio és el mitjà que més credibilitat concentra (59%). El segueixen la premsa (47%) i la televisió (43%). Les pàgines web generen menys confiança (36%). I les xarxes socials són les més mal valorades: un 68% dels espanyols afirmen que no són fiables.
«En el profund europeisme dels espanyols hi ha la certesa que pertànyer a aquest projecte és infinitament millor que una situació d’aïllament com la que teníem fa 40 anys, i que els desafiaments actuals no es poden enfrontar millor que amb més Europa», ha valorat Carlos Moreno, secretari general de la Secretaria d’Estat per a la UE (Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació). «De l’eurobaròmetre em quedaria amb l’aposta de la societat espanyola per orientar el pressupost cap als problemes reals, amb ambició, i per defensar uns pressupostos el més ambiciosos possible per afrontar els problemes més urgents i els reptes que, a escala europea, es veuen cada vegada com més importants».
Finalment, un 54% dels espanyols es declara satisfet amb el funcionament de la democràcia, en línia amb la mitjana europea, però molt per sota de Dinamarca (84%).
«Els ciutadans espanyols mostren un suport ferm que la Unió Europea assumeixi un paper decisiu en aquests temes i al fet que el seu pressupost s’orienti cap a polítiques socials», ha conclòs Calleja. «Tot això configura una opinió pública que jo resumiria en tres elements: europeisme, sensibilitat social i una visió clara dels reptes que s’han d’abordar en els pròxims anys.
