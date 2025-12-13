La DGT dona les 10 claus per entendre la balisa V-16, obligatòria a partir de l’1 de gener de 2026
Es tracta d'un sistema connectat amb la plataforma DGT 3.0
David López Frías
A partir del proper 1 de gener, els triangles d’emergència passen a millor vida. Tots els vehicles que circulin pel territori nacional hauran d’estar equipats amb la balisa V-16. Un sistema connectat amb la plataforma DGT 3.0 que comunicarà que el vehicle ha quedat immobilitzat a la calçada o que la seva càrrega ha caigut sobre aquesta.
Com funciona? On es pot comprar? Totes les balises estan homologades? Quant costen? Què passa si no la porto? Em controlaran la velocitat amb aquest mecanisme? EL PERIÓDICO recull les 10 claus que dona la DGT per entendre aquest nou dispositiu.
Què és la balisa V-16?
El Reial decret 159/2021, de 16 de març, pel qual es regulen els serveis d’auxili a les vies públiques, estableix que el conductor d’un vehicle immobilitzat a la calçada haurà, a partir de l’1 de gener de 2026, de senyalitzar-lo mitjançant l’ús d’un dispositiu lluminós de color groc ambre que es col·locarà a la part més alta possible del vehicle. És la balisa V-16, un petit dispositiu amb una targeta SIM no extraïble, dotat de connectivitat i capaç d’emetre una llum de 360º d’alta intensitat de manera intermitent i contínua durant almenys 30 minuts. Incorpora una pila o bateria amb una vida útil mínima de 18 mesos, independentment que sigui o no recarregable.
Quins vehicles l’han de portar i on?
Estan obligats a portar-la els turismes, els vehicles mixtos i els vehicles destinats al transport de mercaderies i els autobusos. S’ha de guardar a la guantera del vehicle i, en cas d’avaria o accident, es podrà activar en qüestió de segons, col·locant-la preferentment al sostre del vehicle. En aquell moment, a més d’emetre el senyal lluminós d’advertència, es connectarà a la plataforma DGT 3.0 per transmetre la seva ubicació en temps real i avisar la resta d’usuaris de la via de la situació.
És obligatòria a tot Espanya?
Sí, la balisa és vàlida a tot el territori nacional i obligatòria a partir de l’1 de gener de 2026. Des de la plataforma del vehicle connectat s’enviaran als organismes competents en matèria de trànsit (DGT, Servei Català de Trànsit i Direcció de Trànsit del Govern Basc) les coordenades del vehicle accidentat perquè puguin informar la resta de vehicles que circulin per la zona en aquell moment. Espanya es converteix així en el país pioner al món a posar en marxa aquesta iniciativa.
La puc portar a l’estranger?
Sí, la balisa es pot utilitzar fora d’Espanya. Segons la Convenció sobre la Circulació Viària de Viena de 1968, els vehicles en circulació internacional han de complir les disposicions del país on estan matriculats. Això significa que qualsevol vehicle matriculat a Espanya que circuli per un altre país signant del conveni complirà la normativa si utilitza el nou dispositiu de preseyalització de perill V-16 connectat. Igualment, els vehicles matriculats en altres països que circulin per Espanya en situació de circulació internacional es considerarà que compleixen la normativa si porten els triangles de preseyalització o qualsevol altre dispositiu similar implementat al país d’origen.
Estaré geolocalitzat per la DGT? Em podran seguir?
No. Amb el dispositiu de preseyalització V-16 no estàs geolocalitzat en tot moment, no et podran seguir ni saber la velocitat a la qual circules. La balisa només transmet la posició i ho fa únicament quan s’activa en cas d’accident o avaria. No transmet cap tipus de dada personal ni dades relacionades amb el vehicle. L’única funció de la geolocalització en el moment de l’activació és tenir visibilitat virtual per poder avisar la resta d’usuaris de la via i evitar més incidents a la carretera.
Estic obligat a donar les meves dades o a donar d’alta el dispositiu?
No cal proporcionar cap tipus de dada ni donar d’alta el dispositiu. La DGT no sol·licita dades personals en cap cas. Hi ha alguns fabricants que les demanen en el moment de la compra perquè tenen aplicacions pròpies, però el comprador no té per què facilitar cap dada, ja que és un procés completament anònim. La balisa no està personalitzada amb la matrícula i els vehicles nous no vindran amb la balisa instal·lada. La privacitat està protegida, ja que la DGT només rep la ubicació del vehicle aturat i no la identitat de l’ocupant.
Quant costa? He de pagar el servei de connectivitat?
El preu de la balisa V-16 se situa al voltant dels 40-50 euros, tot i que es poden trobar models homologats a partir d’uns 35 euros o a preus més baixos en ofertes puntuals. Compte amb les gangues, perquè en algunes plataformes de comerç en línia s’estan oferint balises a un preu molt inferior (aquest diari ha revisat aquest mercat i n’ha arribat a trobar una per 4,69 euros) que no estan homologades ni connectades, i per tant no serveixen com a dispositiu de seguretat. Abans de comprar, consulta si el dispositiu figura en la llista oficial de la DGT.
Pel que fa a la connectivitat, les companyies telefòniques no cobraran cap import als particulars pel servei. La legislació estableix una disponibilitat mínima de connectivitat de 12 anys, el cost de la qual ja està inclòs en el preu de venda de la V-16. Per tant, un cop adquirida, no hauràs de pagar cap quota addicional.
Si l’incident té lloc en un túnel, la balisa envia senyal a la DGT?
Sí. La balisa V-16 funciona fins i tot en condicions sense cobertura convencional gràcies a la seva connexió mitjançant xarxes de comunicació IoT especialitzades. En els casos en què ni tan sols aquestes xarxes estiguin disponibles, la balisa continuarà funcionant com a senyal visual i emmagatzemarà les dades per enviar-les quan es restableixi la connexió.
Puc utilitzar la mateixa balisa en vehicles diferents?
La balisa V-16 substitueix els triangles d’emergència i, per tant, és obligatori que els vehicles la portin quan circulen. No hi ha cap impediment per anar-la canviant d’un vehicle a un altre, sempre que no circulin simultàniament. En aquest cas, l’inconvenient de no disposar d’una balisa V-16 per a cada vehicle pot ser el risc d’oblidar fer el canvi d’un vehicle a un altre.
Què passa si no la porto o si no està homologada?
No portar la balisa (o portar-ne una de no homologada) es considerarà, a partir de l’1 de gener, una infracció lleu sancionada amb 80 euros. Tot i això, el mateix director de la DGT, Pere Navarro, ha assegurat que els agents de trànsit faran una tasca pedagògica i inicialment no multaran. Serà una mena de període de gràcia perquè els conductors es puguin equipar amb el dispositiu, malgrat que la incorporació d’aquest mecanisme d’emergència està prevista des de fa 5 anys (concretament des del març de 2021).
