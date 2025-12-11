Tribunals
Detinguda l'exmilitant socialista Leire Díez i l'expresident de la SEPI per presumptes irregularitats en contractes públics
La qualificada com a "fontanera" del PSOE també està investigada en un jutjat madrileny per suborn i tràfic d'influències per presumptes maniobres contra la Fiscalia o alts comandaments de la Guàrdia Civil
Juan José Fernández
Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van detenir aquest dimecres a Madrid l’exmilitant del PSOE Leire Díez, segons van confirmar fonts pròximes a la investigació, que al·ludeixen a contractes públics sota sospita de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), l’expresident del qual Vicente Fernández Guerrero també va ser arrestat.
Les detencions es van produir en una operació secreta per ordre del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, el titular de la qual és Antonio Piña, en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció.
Marca distància
Al saber-se la detenció, en el PSOE van marcar distància del cas i van subratllar que Díez ja no és membre del partit. La portaveu federal del PSOE, Montse Mínguez, va insistir que és el moment de la justícia i es va aferrar al respecte a les actuacions. En el PP, però, la portaveu Ester Muñoz va definir la jornada com un "dia dantesc" per als socialistes i va assegurar que l’expresident de la SEPI va ser "la mà dreta" de la vicepresidenta del Govern, María Jesús Montero. També va parlar amb sorna de Leire Díez, "la dona socialista que no coneixia ningú però que es reunia amb tothom, amb Santos Cerdán o amb Antonio Hernando".
La considerada pel fiscal Ignacio Stampa com a "lampista del PSOE", Leire Díez, també és investigada en un jutjat madrileny per suborn i tràfic d’influències per presumptes maniobres contra la Fiscalia o alts caps de la Guàrdia Civil amb els quals, segons el titular del Jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, pretenia malbaratar investigacions judicials.
La mateixa Leire Díez i diversos testimonis van declarar davant el jutge el 17 de novembre en relació amb el presumpte intent de desacreditar el número dos de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, el tinent coronel Antonio Balas, i diversos fiscals, entre els quals hi ha el cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, que dirigeix l’operació contra ella.
Com que es tracta de presumptes irregularitats en l’adjudicació d’obres públiques, la causa oberta a l’Audiència Nacional va molt més enllà de la de plaça de Castilla. Entre els càrrecs públics que ha tingut Leire Díez hi figura que entre el 2018 i el 2021 va ser directora de comunicació del Grup ENUSA, dedicada al negoci nuclear en la primera part del cicle combustible i serveis ambientals i participada en un 60% per la SEPI.
Vicente Fernández va presidir la societat estatal entre el 2018 i el 2019, responsabilitat que va haver d’abandonar al ser imputat en el cas Aznalcóllar, perquè com a interventor general de la Junta d’Andalusia va ser qui va atorgar els drets d’explotació del jaciment miner de Los Frailes, a Aznalcóllar (Sevilla), a l’empresa México-Minorbis. De fet en la comissió d’investigació del cas Koldo seguida al Senat es va negar a declarar pel fet d’estar encausat en aquest procediment. Els senadors l’havien citat, perquè després d’abandonar la societat estatal va treballar a Servinabar 2000, l’empresa de Joseba Antxon Alonso Egurrola.
