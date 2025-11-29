Investigació
4 hores sota la lupa policial i sanitària
Homicidis analitza els relats dels pares de la nena morta i de l’hospitalitzada, així com els dels professionals de la clínica dental d’Alzira, que afirmen que totes dues van sortir "aparentment bé".
Teresa Domínguez
Mentre arriben els resultats de les anàlisis toxicològiques, microbiològiques i histopatològiques de les mostres de teixits i fluids preses a les dues nenes tractades a la Clínica Dental Mireia de la localitat valenciana d’Alzira, una de les quals, de 6 anys, va morir i l’altra, de 4 anys, es manté hospitalitzada, els agents d’Homicidis de la Policia Nacional analitzen, minut a minut, el que va passar en aquest centre mèdic en el matí del 20 de novembre. Es tracta de detectar les contradiccions entre el que han declarat la propietària de la cínica, les seves empleades i els dos professionals que van atendre les menors –un anestesista de reconeguda experiència i una odontopediatra amb dos anys d’exercici–, i el que relaten els pares de les nenes.
De moment, no hi ha elements ni en l’autòpsia ni a la pràctica clínica explicada per l’anestesista i la dentista que expliquin què els va passar a les nenes, amb símptomes pràcticament idèntics. Prenen força les sospites sobre alguns dels fàrmacs, els seus excipients, les possibles contaminacions o l’existència de patògens.
Segons Levante-EMV, del mateix grup editorial que aquest diari, la menor de 6 anys tenia diverses peces dentals greument afectades per infeccions i càries. Com era molt difícil la seva col·laboració, l’odontopediatra els va explicar que el més segur seria optar per la sedació conscient. Al necessitar-se un temps més prolongat per fer totes les intervencions, es va elegir la intravenosa, que només pot practicar un anestesista. El dijous 20 la nena de 6 anys va arribar a les 9.30 amb els seus pares. Les intervencions es van prolongar fins a les 11.25. Mentre la dentista treballava, auxiliada per la higienista, l’anestesista es va mantenir al gabinet. Tots tres afirmen que no hi va haver res anòmal. Segons va saber Levante-EMV, els professionals i empleats de la clínica mantenen que la nena no va tenir problemes i que quan se’n va anar "estava aparentment bé". Els pares, en canvi, afirmen que ja a la clínica la seva filla mostrava somnolència, respiració dificultosa, manca d’alerta i vòmits.
A les 12 h, es va repetir el procés amb la nena de 4 anys; en el seu cas, la sedació va durar menys d’una hora. Quan els pares de la nena de 6 anys van arribar a l’Hospital de la Ribera, on ja havien atès abans la petita de 4 anys, els metges no van poder fer res per salvar-la i i sabien que s’estaven enfrontant a un quadre crític molt probablement derivat del pas de totes dues criatures per l’esmentada clínica. La pregunta, ara, és què va passar perquè les dues petites, sotmeses a un procediment habitual, patissin una crisi tan greu que, en poques hores, va causar la mort d’una i va estar a punt d’aconseguir-ho amb l’altra.
