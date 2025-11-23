CAS CERDÁN-ÁBALOS
L’UCO destapa la doble vida de l’‘anodí’ Cerdán: 6,7 milions en comissions sota el paraigua del Govern espanyol
La relació mercantil amb Acciona va generar «un important benefici» per a la companyia vinculada a l’exsecretari d’Organització del PSOE, que segons l’UCO va transferir mig milió d’euros a la germana i al cunyat de l’exdirigent socialista
Tono Calleja Flórez
«Fa dos mesos i mig em van contractar a Ferraz de conductor de José Luis Ábalos. I estic ajudant-lo en tot, bé, fins al punt que estic tots els dies amb ell. Fa dos mesos i mig que estic contractat pel Partit Socialista; el meu contracte és per a sis anys amb Ábalos, ¿saps? M’imagino que deus saber qui és: el secretari d’Organització del partit. Ja t’ho explicaré, per què m’hi va posarSantos Cerdán». D’aquesta manera s’explicava Koldo García a finals del 2017 en un àudio interceptat pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, que ha aconseguit desmantellar una organització criminal que actuava sota el paraigua del Govern de Pedro Sánchez, i que encapçalaven Cerdán i Ábalos.
El 2017 la trama de l ’ anodí Cerdán, que va mirar de convèncer l’instructor que portava una vida senzilla, ja que havia pagat 99 euros per l'abonament de la piscina municipal de Milagro, localitat navarresa en què havia de passar l’estiu del 2024, ja feia almenys dos anys, segons revela l’últim informe de l’UCO.
Els agents afirmen que la mercantil navarresa Servinabar 2000 SL, que segons les evidències descobertes pertanyia en el 45% a l’exsecretari d’Organització del PSOE, va ingressar almenys 6.707.294 d’euros d’Acciona, companyia en què va destacar l’activitat de l’exdirectiu Fernando Agustín Merino, a qui Koldo García anomenava «el cordovès». També hauria sigut rellevant la intervenció de l’exdirectiu de la constructora Justo Vicente Pelegrini, que va exercir de director general de l’àrea de construcció d’Acciona entre el 2015 i el 2017. «Aquesta xifra suposa el 75,33% dels ingressos totals percebuts per la societat administrada per Antxon Alonso (Servinabar) en el període investigat (8.903.903 euros), de què es dedueix que la seva relació amb Acciona hauria suposat la seva principal font d’ingressos», completa l’UCO.
La relació mercantil amb Acciona va generar «un important benefici» per a la companyia vinculada a Cerdán i Alonso, prossegueix la Guàrdia Civil, que recorda al seu informe de l’11 de novembre que l’organització criminal també hauria canalitzat les comissionsmitjançant un mètode de compensació de factures amb l’establiment hoteler Bar Franky». Així, la Guàrdia Civil revela que entre la documentació intervinguda a la seu de Servinabar es va trobar una proposta de contracte d’arrendament d’un immoble a Madrid per 1.600 euros al mes, i pel qual es va abonar un senyal de 1.936 euros.
Contractes familiars
A l’informe, l’UCO revela que Servinabar va assignar gairebé el 50% dels fons que va percebre d’Acciona a «diferents transferències a persones físiques i jurídiques». En concret, s’haurien destinat a «Cerdán i el seu entorn, en què podrien constituir presumptes contraprestacions».
Així, diversos familiars de Cerdán van ser contractats per la firma navarresa, com per exemple la seva germana, que va rebre entre febrer del 2020 i juny del 2020 un total de 22.324 euros, cosa que suposava 3.720 euros mensuals. No obstant, la Guàrdia Civil apunta que la relació contractual amb Belén Cerdán no va finalitzar el 2020, sinó que es va estendre fins a mitjans del 2025. Malgrat que va ser contractada per Erkolan, en realitat era Servinabar la que pagava les seves nòmines de forma indirecta, ja que prèviament transferia els fons a la cooperativa.
El relat de l’UCO revela que Belén va ser contractada el 2020 per l’entitat basca, que va rebre 379.577 euros de Servinabar entre el 8 de desembre del 2015 i el 28 de maig del 2025. Als agents els crida l’atenció que el 2020 els imports mensuals que Erkolan rebia de la firma navarresa «van experimentar un brusc increment, al passar la transferència mitjana de 221 euros mensuals fins al maig del 2020», que es va elevar fins als 6.000 euros. Aquesta xifra es va mantenir fins al maig del 2025, un mes abans que el seu germà Santos ingressés a presó per ordre del jutge Leopoldo Puente.
El cunyat de Cerdán
Antonio Muñoz Cano, el cunyat de Cerdán, també va ser contractat per Acciona i Servinabar en relació amb una obra d’emergència per a l’accés al port de Sevilla. Muñoz va rebre 69 transferències per un valor de 53.130 euros entre l’1 d’octubre del 2019 i el 16 de desembre del 2022.
A més, l’UCO ha descobert que la trama presumptament liderada per l’exsecretari d’Organització del PSOE, que va abandonar dimecres passat a la nit la presó madrilenya de Soto del Real, també hauria utilitzat una altra cooperativa per percebre les suposades comissions. Així, el 2015 Koldo García i el soci de Cerdán van crear la firma Noran Coop, que va rebre de Servinabar 647.331 euros entre el 2016 i el 2025. «Aquests pagaments suposen el 67,81% dels fons ingressats» per aquesta cooperativa, que després va transferir 8.738 euros a l’assessor d’Ábalos i 215.000 euros a Antxon Alonso. Aquest empresari basc també va cobrar 420.850 euros en concepte de sou de Servinabar.
Així mateix, Noran Coop va abonar entre març i juliol del 2018 un total de 9.500 euros a Francisca Muñoz Cano, la dona de Santos Cerdán, coneguda com a ‘Paqui’, que va aportar 2.400 euros al capital social de la cooperativa. L’UCO adverteix que no ha pogut localitzar cap document, encreuament de correus electrònics o, en general, qualsevol indici d’activitat de què es desprengui «una veritable prestació de serveis per part de Francisca Muñoz en la societat cooperativa».
Lloguer d’habitatges
L’informe de l’UCO revela que l’empresa de la trama Servinabar va sufragar amb 62.840 euros el lloguer i la compra de mobles de dos habitatges que va disfrutar Santos Cerdán. Així, va pagar l’octubre del 2017 una fiança de 800 euros per a una vivenda a les proximitats de la Glorieta de Quevedo (Madrid). El mes següent es van començar a transferir des dels comptes de Servinabar, amb freqüència mensual (entre novembre del 2017 i juliol del 2018), 800 euros a l’amo de l’immoble, cosa que suposa un total de 7.200 euros.
Al finalitzar el lloguer, «i en data pròxima a la moció de censura perquè va canviar el Govern d’Espanya el juny del 2018, des dels comptes de Servinabar es va començar a abonar una nova quota d’arrendament, aquesta vegada per a un immoble, corresponent a l’habitatge de Santos Cerdán i la seva família», que van abandonar el juliol del 2025, després d’ingressar a la presó. Per aquest últim concepte es van pagar 47.505 euros. «Aquest import es compon de la fiança abonada el 24 de juliol del 2018 per valor de 2.450 euros, i un total de quinze mensualitats –de diferents quanties– per valor de 45.055 euros». A més, Antxon Alonso també hauria sufragat 3.146 euros de gestions administratives del lloguer i la compra de mobles per 7.849 euros, diu l’UCO.
La Guàrdia Civil ha descobert que Cerdán i la seva dona, ‘Paqui’ Muñoz, també haurien utilitzat per a despeses personals 33.574 euros que van ser abonats amb les targetes dels comptes bancaris d’un dels amos de Servinabar: Antxon Alonso. El primer càrrec es va registrar el 20 de desembre del 2021, i, l’últim pagament, el 19 de febrer del 2024, un dia abans de la detenció de Koldo García per ordre del jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno.
Comissions durant una dècada
Els uniformats separen clarament dues etapes en l’activitat de la presumpta organització criminal, que va desplegar les seves activitats durant una dècada, i en què també hauria participat l’empresari basc Joseba Antxon Alonso, conegut com a ‘Guipuchi’. La primera va ser l’etapa navarresa, ja que a finals del 2015 la firma Servinabar va constituir amb Acciona la primera Unió Temporal d’Empreses (UTE) per aconseguir la concessió de la ‘Mina Muga’, amb el recolzament dels governs de Navarra i Aragó, però també de l’Executiu de Pedro Sánchez, amb Ábalos de ministre. A més, la promotora de la concessió, Geoalcali, va abonar un total de 299.259 euros a la mercantil navarresa vinculada a Cerdán.
En el pacte inicial, Acciona arriba a definir Servinabar com «una societat que té una bona implantació a la Comunitat Foral de Navarra, quan en realitat havia sigut constituïda tan sols dotze dies abans de rubricar l’acord», destaca la Guàrdia Civil. En un primer contracte per a la redacció del pla de seguretat i assessorament tècnic en matèria de seguretat laboral per al projecte miner, Acciona es comprometia a pagar a l’empresa vinculada a Cerdán 2.819.272 euros.
L’entrada d ’ Ábalos i el seu "alter ego" Koldo García a la Secretaria d’Organització del PSOE primer, i després al Govern el 2018 després de la moció de censura contra el Govern del PP de Mariano Rajoy, va suposar un abans i un després per a la trama, ja que el seu radi d’acció s’ampliava de Navarra a tot Espanya. Finalment, l’Executiu central va adjudicar a Acciona, amb Servinabar com a associada, obres per un valor que va superar els 300 milions d’euros.
Les gravacions descobertes per la Guàrdia Civil evidencien «la predisposició que hi havia al si del Ministeri de Transports, presumptament, afavorir la constructora [Acciona] a través de l’adjudicació de diferents expedients dimanants d’ADIF i de la Direcció General de Carreteres», diu l’UCO, que conclou que Cerdán actuava com a «enllaç» entre Acciona i el Ministeri. Els honoraris a percebre per la mercantil navarresa pels serveis ascendien al 2% del total adjudicat a la constructora.
