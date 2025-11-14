Jutjats
El jutge processa Íñigo Errejón per la presumpta agressió sexual a l’actriu Elisa Mouliaá
Adolfo Carretero considera que "els indicis existeixen i no han sigut totalment desvirtuats per la versió de l’investigat, la seva prova pericial i documental"
Cristina Gallardo
El jutge Adolfo Carretero ha acordat processar l’exdiputat i exportaveu parlamentari de Sumar Íñigo Errejón per un presumpte delicte d’agressió sexual contra l’actriu Elisa Mouliaá, que hauria comès una nit de finals d’octubre del 2021.
Així consta en una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, que ha dictat aquest mateix divendres el titular del Jutjat d’Instrucció Número 47 de Madrid i en el qual dona deu dies a les acusacions perquè presentin els seus escrits sol·licitant l’obertura de judici oral o l’arxiu de la causa.
L’instructor ha adoptat aquesta decisió després de tretze mesos d’investigació en els quals ha pres declaració al mateix Errejón, a Mouliaá, testimonis i psiquiatres. Com a part de les indagacions, també va arribar a demanar a l’exdiputat i a l’actriu que aportessin les converses que van intercanviar en les dates pròximes a l’agressió denunciada.
Segons la denúncia de l’artista, els fets haurien tingut lloc en el marc de la presentació d’un llibre d’Errejón i després de gairebé un any parlant per xarxes socials. Mouliaá afirma que a l’acabar l’esdeveniment se’n van anar a prendre unes cerveses a un bar pròxim i ella, que ja tenia previst acudir aquella nit a una festa a casa d’un amic, "per educació" va convidar el dirigent que l’acompanyés.
El jutge considera que "els indicis existeixen i no han sigut totalment desvirtuats per la versió de l’investigat, la seva prova pericial i documental". Per això entén que "el procediment no pot ser arxivat en aquesta instància".
Veu "coherent" la declaració de Mouliaá
Carretero entén que al no existir testimonis "presencials" dels fets i al comptar amb alguns testimonis de referència i proves pericials, "el principal indici probatori" és la declaració de Mouliaá, que ha analitzat "des del punt de vista d’un instructor i no d’un jutjador".
L’instructor incideix que Mouliaá "no tenia cap mòbil espuri, enemistat, odi o venjançacontra Errejón, "sinó més aviat al contrari". I remarca que "la seva declaració és coherent en l’essencial".
"Les possibles llacunes o contradiccions en la seva declaració, les va aclarir davant aquest instructor, després d’un llarg i exhaustiu interrogatori, en el qual en tot moment va mantenir la coherència, explicant que si no va reaccionar davant l’abús més ràpidament, com va fer en el tercer episodi, va ser perquè estava atordida, bloquejada davant la situació i la personalitat del presumpte agressor, a més de l’efecte de la beguda i els medicaments que prenia", recalca.
Per al jutge, "no es veuen vaguetats ni contradiccions" en la declaració de l’actriu "tret d’aquesta falta de reacció explicable pel seu bloqueig emocional i la repetida personalitat" d’Errejón, que en aquell moment era "un important polític".
En aquest punt, a més, Carretero remarca que el dirigent "va dimitir del seu càrrec per conductes inapropiades amb dones", tot i que Errejón va manifestar que el succeït amb Mouliaá no va tenir res a veure amb la seva decisió.
"En relació amb la persistència en la incriminació cal dir que el retard en la denúncia segons el Tribunal Suprem és una dada a tenir en compte, però que no suposa que la denúncia hagi de ser falsa", apunta.
I, respecte al fet que en una conversa telefònica Mouliaá hagi dit a una testimoni que li semblava que els fets no eren delicte però que havia de denunciar, el jutge incideix que això "no suposa que no ho siguin". "La denunciant no és experta en Dret ni ha de qualificar els fets, n’hi ha prou que els exposi, com ha fet", afegeix.
La denúncia de Mouliaá
D’acord amb el relat de Mouliáa, ja al cotxe Errejón va adoptar "una actitud dominant". I a l’ascensor directament l’hauria agafat "fortament" de la cintura i besat "de forma violenta", "deixant-la sense respiració". Una vegada a la festa i, després de ballar i xerrar amb els altres assistents, l’hauria portat "per la força" a una habitació, on s’haurien produït diversos tocaments "sense el consentiment" de l’actriu.
L’actriu descriu en la denúncia que Errejón li va treure el sostenidor, li va proferir frases "lascives" del tipus "com em poses" i tot seguit la va empènyer sobre el llit, es va treure el seu membre i li va fer tocaments.
"Paralitzada", "va ser en aquell moment quan li va dir que ella volia seguir a la festa". Errejón li hauria contestat que "sortia de l’habitació amb la condició que en 20 minuts tots dos havien d’anar-se’n a casa seva". "Van estar una estona més a la festa", pero es van traslladar ràpidament en un mateix cotxe al domicili del polític.
Allà, "sense dir res", ell hauria reprès els tocaments. Ella "li va comentar que s’estava sentint molt incòmoda", que el que estava passant li estava semblant "molt violent". I finalment li va dir: "Íñigo, ‘només sí és sí’, sembla mentida que m’estigui passant això amb tu", culminant allà el relat plasmat en la denúncia.
Errejón nega l’agressió
Errejón ha negat la versió de l’actriu i només reconeix haver-li fet un petó a l’ascensor i haver-li fet tocaments, però tot això amb el seu consentiment". Cap dels testimonis que han declarat en la investigació van presenciar els fets, atès que es van desenvolupar en intimitat.
En el marc de la investigació, els testimonis van manifestar que no van veure res anormal ni tampoc es van adonar si Mouliaá estava o no sota els efectes de l’alcohol. Un d’ells sí que va declarar que l’actriu l’endemà al matí li va dir per telèfon que el dirigent era "un bavós, que s’havia excedit a la casa i que el va haver de parar". Segons el jutge, "les proves pericials reforcen la versió de cada una de les parts".
