Pintures de Sixena
L’advocat de Sixena entra al MNAC per "revisar" les pintures, però se n’anirà sense poder interrogar els tècnics ni accedir a les reserves del museu
El lletrat ha arribat a les sales del museu on es conserven els murals acompanyat de dos tècnics italians i dos experts en restauració
El MNAC considera "insòlita i extravagant" la possibilitat d’interrogar els tècnics de l’equipament
David Morán
L’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha accedit aquest dimarts a la sala del MNAC on es conserven els frescos romànics del monestir d’Osca per "revisar" les pintures. Segons fonts del museu barceloní, a Español l’acompanyen dos tècnics d’un equip italià –no nord-americà, com havia anunciat el lletrat–, així com l’expert en restauració Alfonso Monforte i la professora de la Universitat de València María Gómez. Aquesta última, especialista en obres cremades, defensa des de fa anys que les pintures de la sala capitular en realitat no es van cremar i que el seu enfosquiment es deu a "una mala restauració".
L’equip aragonès treballa amb plena normalitat i sota la supervisió d’un tècnic del MNAC i, segons matisen des del museu, es limita a estudiar les pintures amb un equip d’infraroigs. La sala 16 del MNAC es manté tancada al públic i està previst que els treballs s’allarguin fins a primera hora d’aquesta tarda. En cap cas, remarquen fonts del MNAC, se’ls ha franquejat l’accés a les reserves del museu per buscar més fragments pictòrics ni se’ls ha permès interrogar els tècnics de l’equipament, com pretenia Español i va autoritzar de manera bastant sorprenent la jutgessa encarregada d’executar la sentència.
En una interlocutòria del 9 d’octubre, la magistrada va donar el vistiplau al consistori per interrogar els tècnics del museu i entrar als magatzems a la recerca de més pintures. El MNAC, per la seva banda, escuda la seva negativa en el recurs —encara sense resposta judicial— presentat el 20 d’octubre, i en el que considera "insòlita i extravagant" la possibilitat de permetre que una de les parts intervingui in situ per interrogar els tècnics del museu. "No hi ha cap precepte en la llei d’enjudiciament civil que permeti al jutjat autoritzar una de les parts intervinents en el procés per, per si sola, fora de la seu del tribunal i sense presència judicial, interrogar uns tècnics", defensa el museu en el seu escrit.
A mitjans de mes, va transcendir la pretensió del consistori aragonès de sol·licitar a un laboratori nord-americà un escàner complet de les pintures murals per "verificar l’estat de l’adhesió entre la capa de calç original que unia les pintures amb les parets del monestir i el suport de tela que actualment les sustenta". En un escrit remès a la jutgessa, el MNAC es va oposar a aquest nou estudi i va recordar que, si bé l’Ajuntament de Sixena té permís per "procedir a avaluar in situ les pintures", en cap cas la jutgessa li va donar permís per fer-ho "amb els seus propis tècnics i el seu propi laboratori de pintura mural".
La "carnisseria" de Gudiol
A l’anàlisi tècnica, Español va sumar també la possibilitat d’interrogar els tècnics del museu i buscar a les reserves més pintures suposadament procedents de Sixena. Segons la seva opinió, els metres quadrats existents a les sales 16 i 17 del MNAC no coincideixen amb els metres quadrats arrencats del monestir el 1936 i traslladats a Barcelona per Josep Gudiol després que un incendi assolés el monestir.
En declaracions a Efe abans d’entrar al museu, Español ha insistit en la viabilitat del trasllat i ha assegurat que els "microdanys" que podrien patir les pintures durant el procés no serien "res" davant la "carnisseria" que, segons ell, va fer Gudiol.
A més de qüestionar una vegada més la feina de l’historiador i la seva tasca al capdavant del comissariat de la Generalitat per al salvament del patrimoni, el lletrat aragonès ha assegurat que té informació segons la qual Joaquim Folch i Torres, director general dels Museus d’Art de Barcelona durant la Guerra Civil, "acusa Gudiol d’haver arrencat les pintures murals de Sixena amb l’única finalitat de vendre-les als seus contactes a Amèrica, no per salvar-les desinteressadament".
- Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
- L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
- Figueres multa dos comerços per no retolar en català
- Identificats quatre menors que conduïen ciclomotors de manera temerària i sense matrícula a Figueres
- Detingut per amenaçar amb un matxet l’entrenador de futbol del seu fill perquè no el feia jugar
- Protesta a la Catalunya Nord contra el sacrifici de 80 vaques infectades amb dermatosi nodular
- Els mariners emblemàtics de Cadaqués es converteixen en models per una bona causa
- Santi Vila: “Junts per Catalunya té molt bons alcaldes i pèssims parlamentaris”