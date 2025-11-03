Judici DANA
Vilaplana testifica per aclarir les incògnites de la tarda del 29-O
Les acusacions instaran que mostri el vídeo d’Utiel inundat que va rebre al mòbil
LAURA BALLESTER / FRANCESC ARABÍ
El futur judicial del president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, es dirimeix aquest matí en la declaració de la periodista Maribel Vilaplana, que va mantenir un dinar de feina amb el cap del Consell durant les hores clau del 29 d’octubre del 2024, en què van morir la majoria de les 229 víctimes de la dana. La periodista està citada a les 9.30 hores per declarar a la seu dels jutjats de Catarroja, que acull la instrucció del cas de la dana.
Vilaplana compareix com a testimoni i, per tant, obligada a dir la veritat i a respondre a preguntes de la jutge, el fiscal i els advocats de les defenses i les acusacions, en una jornada de màxima expectació. La periodista compareix perquè la secció segona de l’Audiència de València considera la seva declaració "pertinent i apta per poder aportar informació rellevant sobre el procés seguit la tarda del 29 d’octubre a la presa de decisions, objecte de la investigació penal en curs".
Una declaració molt sensible, amb l’ombra d’una possible nul·litat surant sobre la compareixença de Vilaplana a causa de l’aforament del president de la Generalitat. En teoria, les preguntes directes sobre l’actitud del cap del Consell no es podran formular durant la compareixença de la periodista. Però sí el que va poder saber del que explicaven a Mazón en les seves trucades els investigats Salomé Pradas (exconsellera de Justícia i Interior i comandament únic de l’emergència) i Emilio Argüeso (exsecretari autonòmic d’Emergències), tot i que d’aquest últim no en consten a cap dels llistats facilitats fins ara.
Situació privilegiada
Però la situació privilegiada de Vilaplana durant la jornada de la dana, al passar gairebé quatre hores amb Mazón, des de les 15 a les 18.30-18.45 hores del 29-O, és el que van valorar els magistrats per citar-la: "Atesa la situació viscuda per la senyora Vilaplana, no es pot descartar que pogués haver sentit el que el president parlava i/o els seus comentaris, tant durant les converses telefòniques com a una vegada acabades, sobre la informació que anava rebent". Suposadament sobre Carlos Mazón no es podrà preguntar, tot i que alguns advocats de les acusacions consultats pel diari Levante-EMV, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, asseguren que ho intentaran.
Fonts de les acusacions personades han traslladat a aquest diari que demanaran per tots els detalls relacionats amb el vídeo sobre les inundacions d’Utiel que Vilaplana va rebre per whatsap a les 17.40 hores. Les mateixes fonts han indicat que és altament probable que la jutge sol·liciti a la testimoni que ensenyi voluntàriament el mòbil perquè la secretària del jutjat pugui aixecar acta de confrontació després de verificar si el que s’ha declarat s’ajusta al que s’ha observat en el rastre telefònic. En tot cas, les mateixes acusacions instaran la jutge que la compareixent mostri el trànsit de comunicacions del seu mòbil per fer les comprovacions.
Així ha passat amb els que han anat testificant en la causa del jutjat de Catarroja. Després de ser preguntats per quan, amb qui i sobre què van parlar el 29-O, s’ha comminat els testimonis a mostrar els mòbils.
Va passar, per exemple, amb els àudios a què va al·ludir el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), Miguel Polo, que va explicar que havia enviat missatges de veu a responsables d’Aemet en què transmetia desconcert davant la inoperància que, segons ell, presenciava en el Cecopi.
En el cas del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, la verificació de trucades no es va poder fer perquè el dirigent popular va explicar que havia fet un esborrament massiu de les trucades, tot i que sí que va lliurar la factura telefònica al jutjat, abans de la data en què havia sigut citat per la jutge de la dana.
