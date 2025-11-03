Declaració
Vilaplana afirma al jutjat que Mazón no semblava tenir pressa "per arribar enlloc"
Així ho ha relatat un dels advocats presents a la sala, com Eduardo García, de l’acusació popular de Ciutadans
Marta Rojo | Laura Ballester
La comunicadora Maribel Vilaplana es manté en el que ja va afirmar a la seva carta: el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no li va traslladar cap inquietud respecte a la DANA en el seu menjar a El Ventorro el fatídic 29 d’octubre de l’any passat. De fet, a preguntes davant la jutgessa Núria Ruiz Tobarra, en la instrucció de la causa de la DANA, ha abundat en aquesta actitud despreocupada del cap del Consell: no semblava tenir pressa, ha dit, per arribar enlloc.
Així ho ha relatat als mitjans un dels advocats presents durant la declaració de Vilaplana, que s’ha hagut d’interrompre en una aturada forçada per problemes tècnics passat el migdia d’aquest dilluns. Es tracta de l’advocat de l’acusació popular de Ciutadans, Eduardo García, que ha relatat davant dels mitjans com s’està vivint l’interrogatori i alguns dels seus continguts.
Mazón, sense presses
Vilaplana, ha dit, "està nerviosa, com és lògic", però està contestant "absolutament a tot" de forma, segons el lletrat, taxativa i clara, malgrat que s’ha esfondrat en algun moment. Part de les preguntes s’han centrat en les trucades que va rebre el president durant la seva trobada, que van interrompre en diverses ocasions el menjar. El lletrat ha detallat que la periodista i el president estaven sols en un reservat del primer pis del restaurant i que el cap del Consell "rebia constants missatges i teclejava el mòbil constantment". Però sempre s’aixecava de la taula per atendre-les, se n’anava a una cantonada del saló per parlar i, a la seva tornada, li demanava disculpes a la seva companya de taula, que ha assegurat que no va poder escoltar cap conversa.
Part de tot això ja ho havia indicat la comunicadora aquests mesos per persona interposada o per mitjà de la carta en què es va dirigir a tots els mitjans de comunicació. Tot i això, dins de la sala, davant la jutgessa i en resposta a una pregunta directa, ha afegit un detall més: no li donava la sensació que el cap del Consell tingués pressa "per arribar enlloc".
No recorda si hi havia escortes o altre personal
Sobre els documents que va signar el cap del Consell al restaurant, ha dit no saber qui els va entregar a l’amo del local, que és qui se’ls va acostar, ni si hi havia escortes o personal de confiança del president a El Ventorro mentre menjaven.
També ha sorprès els advocats, ha dit García, que la recurrència de les trucades a Mazón va fer que Vilaplana optés per treure el portàtil per treballar, per "aprofitar" el temps. "Fixin-se vostès la quantitat de trucades que va haver de rebre el senyor Mazón", ha dit l’advocat.
Quant al que ella sabia del que estava passant fora del restaurant, l’advocat de Ciutadans ha explicat que la periodista no n’era conscient. Ha dit a la jutgessa, segons el lletrat, que ella "no veu gaire premsa, que ara es dedica a una altra cosa, tot i que sigui de formació periodista, i que no era conscient que aquell dia estava passant el que estava passant".
El vídeo d’Utiel
Sobre la informació de Levante-EMV (diari del mateix grup editorial que EMPORDÀ) sobre el vídeo d’Utiel inundat que suposadament li va ensenyar Vilaplana al cap del Consell durant el dinar, ha dit que aquest vídeo li va arribar a través d’un xat familiar i que no va veure el vídeo, sinó l’enllaç a la publicació a les xarxes socials que contenia l’audiovisual. "Ha dit que ella no entra dins de l’enllaç i simplement contesta a la persona del grup familiar, però ha negat que l’hi ensenyés al senyor Mazón", ha destacat Eduardo García.
El lletrat ha relatat que la comunicadora "es culpa a ella mateixa per estar en el pitjor lloc, en el pitjor moment de la seva vida", en un dia "molt desastrós per al País Valencià".
