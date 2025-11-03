Un any després de la DANA
Mazón dimiteix però no convoca eleccions i aposta per investir un altre president amb el suport de PPCV i Vox
El cap de la Generalitat Valenciana admet "errors" amb la gestió de la DANA i denuncia una "campanya brutal" contra ell
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat la seva dimissió al càrrec, però no convocarà eleccions anticipades. En una declaració institucional aquest dilluns al matí, un any després de la DANA , Mazón ha admès "errors" amb la gestió de la DANA d'ara fa un any, i ha denunciat una "campanya brutal" contra ell. L'encara president aposta ara per investir un altre líder amb el suport de PPCV i Vox. Mazón ha fet públic el resultat del seu procés de reflexió aquest dilluns al matí, després que aquest diumenge mantingués converses amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Mazón ha fet públic el resultat del seu procés de reflexió aquest dilluns al matí, després que aquest diumenge mantingués converses amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. La possibilitat que Mazón dimitís un any després de la DANA havia anat guanyant força les últimes hores. L'expectació va originar una concentració ahir davant del Palau de la Generalitat per exigir que deixés el càrrec.
Mazón va anunciar dijous, després del funeral d'estat per les víctimes de la gota freda on va ser escridassat, que faria una reflexió interna i compareixeria en els "pròxims dies", sense concretar per què ni quan. "Em faig càrrec del dia d'ahir i no deixo de pensar-hi, en el que significa el dia d'ahir", va dir en referència al funeral. "Hi haurà una compareixença en els pròxims dies sobre aquesta qüestió", es va limitar a assegurar.
La setmana passada més de 50.000 persones –segons el govern espanyol– van omplir el centre de València en una nova manifestació exigint la dimissió de Mazón. El president valencià és al focus de la diana des dels aiguats de l'octubre de 2024, que van tenir lloc mentre ell es reunia amb una periodista en un restaurant.
La justícia vol aclarir si estava informat de les riuades i de quan va assumir el control del dispositiu d'emergències. Arran de la DANA, que va deixar uns 300 morts, va anunciar una remodelació del seu govern pensada per a la reconstrucció de l'Horta Sud amb canvis en algunes conselleries.
