Crisi a la Generalitat Valenciana
"Ja no puc més" i les altres frases del comiat de Mazón
L’encara president es presenta com a víctima d’una campanya, llança picades d’ullet a Feijóo i Vox i abunda en retrets a l’esquerra i Pedro Sánchez, a qui anomena "mala persona"
José Luis García Nieves
València
Carlos Mazón marxa. Ho ha fet aquest dilluns amb un discurs al Pati Gòtic de la Generalitat Valenciana. El president ha reconegut per primera vegada i sense matisos errors propis, com no haver cancel·lat la seva agenda la tarda del 29 d’octubre. També ha demanat perdó per aquests errors. Ha protagonitzat un discurs en què s’ha presentat com a víctima de la mala gestió de les agències estatals CHJ i Aemet, ha reivindicat la seva feina i el seu relat polític sobre la DANA i ha carregat durament contra Pedro Sánchez, el Govern i l’esquerra.
Aquestes són les frases més destacades del discurs de Mazón:
- "Hi ha hagut moments insuportables per a mi però sobretot per a la meva família. Ja no puc més"
- "Espero que quan baixi el soroll la societat pugui distingir entre un home que s’ha equivocat i una mala persona"
- "Volíem ajuda, la vam demanar i no la vam rebre"
- "Sé que vaig cometre errors i viuré amb ells tota la meva vida"
- "Que aviat es diu i que aviat s’ha fet: calculem més de tres anys a reparar el que hem aconseguit fer en mesos"
- "Tot aquest desplegament ho estem fent sols, sense una aportació a fons perdut"
- "Avui és el primer dia com a excepció que faré referència a la meva persona"
- "Després d’aquests dies de recordatori i aniversari, durs, profunds, punyents, crispats i en ocasions cruels, vull compartir la reflexió que porto fent des de la riuada"
- "És moment de reconèixer els errors propis. I vull enunciar-los expressament"
- "Els dies posteriors vam descobrir que ens van voler deixar sols per estratègia política"
- "Jo hauria d’haver tingut la visió política de cancel·lar la meva agenda i desplaçar-me fins allà"
- "Vaig permetre que es consolidés en l’imaginari la idea d’un president aliè a l’emergència d’aquella tarda"
- "Vaig cometre errors, els reconec, i viuré amb ells tota la meva vida"
- "He demanat perdó i ho torno a repetir, però cap va ser per càlcul polític o mala fe"
- "Més enllà d’errors que reconec sense embuts, han intentat convertir en esport nacional anomenar-me assassí. No han escatimat en mentides ni en pressupost"
- "L’ADN de l’esquerra: aprofitar la mort i la tragèdia per fer política"
- "Jo no els diré assassins per errar en les seves prediccions"
- "La meva vida, també la política, va canviar el 29 d’octubre per sempre"
- "Em dirigeixo també a aquesta majoria parlamentària viva, vigent i en marxa. Apel·lo a la responsabilitat d’aquesta majoria per elegir nou president de la Generalitat"
- "Per voluntat personal hauria dimitit fa temps"
- "El Govern ha negat eines només per fer-nos mal políticament"
