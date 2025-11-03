Moviments al PP
Feijóo reivindica Mazón com a víctima d’una "caça de bruixes" que li ha donat "una lliçó" a Sánchez i demana a Vox que "faciliti" el substitut
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la seva dimissió aquest dilluns, un any després de la DANA en què van morir 229 persones
Mariano Alonso Freire
Feijóo ha dedicat la segona meitat del seu discurs a la situació a la Comunitat Valenciana, després de parlar en primer lloc dels casos de corrupció que esquitxen el Govern Sánchez, inclòs el judici que aquest mateix dilluns ha començat al Tribunal Suprem (TS) contra el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. També ha abordat, en la seva intervenció davant dels líders territorials del PP, l’avançament electoral a Extremadura per al 21 de desembre, elogiant per això la decisió de la presidenta de la Junta, María Guardiola.
A diferència de Mazón, Feijóo ha començat el seu discurs parlant de les víctimes de la DANA. Ha assegurat que “els devem memòria i reparació” i ha advertit que “mai les utilitzarem, mai, i quan dic mai, és mai”, ha remarcat. Posteriorment, s’ha referit a la reconstrucció de València com “la tasca política més urgent”, i és aquí on, tot i no mencionar-lo, s’ha dirigit directament a Vox, pocs minuts abans que intervingués Santiago Abascal des de Plasencia: “Demano als partits que sostenen el Govern autonòmic que estiguin a l’altura, que facilitin com més aviat millor l’elecció d’un nou president, que actuïn amb la responsabilitat que mereix el poble valencià”.
Mazón ha anunciat la seva dimissió aquest dilluns, un any després de la DANA en què van morir 229 persones, perquè ja no pot “més” ni té la “força” per liderar el treball “ben encarrilat ja” de la recuperació, i ha apel·lat a la “responsabilitat” de la majoria a les Corts per “elegir un nou president”.
“Un nou temps”
En una declaració institucional i sense preguntes, que han seguit asseguts a la primera fila els membres del seu Consell, Mazón ha afirmat que la Generalitat necessita “un nou temps” i ha confessat que “per voluntat personal hauria dimitit fa temps”, perquè hi ha hagut moments “insuportables” per a ell i la seva família, però avui ja no pot més.
Feijóo ja ha parlat aquest diumenge amb Mazón per analitzar la situació política en aquesta comunitat. Així ho ha anunciat la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, en declaracions als mitjans de comunicació a Logronyo. “Avui, el president Feijóo i Carlos Mazón mantindran una conversa sobre el context polític de la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat Gamarra enmig del debat intern obert al PP sobre el futur de Mazón al capdavant del partit a la regió.
La dimissió de Carlos Mazón centra l’interès de la reunió del Comitè Executiu Nacional del Partit Popular que aquest dilluns presideix el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo. En la seva tradicional intervenció oberta, abans de la reunió a porta tancada amb els presidents i líders autonòmics del PP, el líder de l’oposició ha reivindicat la figura de Carlos Mazón, que al seu parer ha estat víctima d’una “cacera” perquè “no és un assassí”. Feijóo ha assegurat que el president de la Generalitat ha donat una “lliçó” a Pedro Sánchez amb la seva dimissió, alhora que ha demanat a Vox que “faciliti” l’elecció del seu successor, cosa que s’ha de concretar en una nova investidura a les Corts Valencianes. Tot això sense revelar qui seria el successor, com tampoc ho ha fet Mazón.
