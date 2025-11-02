Mazón anunciarà dilluns el resultat del seu procés de reflexió després d’haver parlat amb Feijóo
Ho han revelat fonts del PP
ACN
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, farà públic el resultat del seu procés de reflexió personal aquest dilluns, després que aquest diumenge hagi mantingut converses amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Així ho han revelat fonts populars. La possibilitat que Mazón dimiteixi un any després de la dana al País Valencià ha aixecat un gran interès i ha tret algunes persones als carrers de València, on hi ha hagut una concentració davant del Palau de la Generalitat.
Mazón va anunciar dijous, després del funeral d'estat per les víctimes de la gota freda on va ser escridassat, que faria una reflexió interna i compareixeria en els "pròxims dies", sense concretar per què ni quan. "Em faig càrrec del dia d'ahir i no deixo de pensar-hi, en el que significa el dia d'ahir", va dir aleshores en declaracions als periodistes en referència al funeral. "Hi haurà una compareixença en els pròxims dies sobre aquesta qüestió", es va limitar a assegurar.
La setmana passada més de 50.000 persones –segons el govern espanyol– van omplir el centre de València en una nova manifestació exigint la dimissió de Mazón. El president valencià és al focus de la diana des dels aiguats de l'octubre de 2024, que van tenir lloc mentre ell es reunia amb una periodista en un restaurant. La justícia vol aclarir si estava informat de les riuades i de quan va assumir el control del dispositiu d'emergències. Arran de la dana, que va deixar uns 300 morts, va anunciar una remodelació del seu govern pensada per a la reconstrucció de l'Horta Sud amb canvis en algunes conselleries.
