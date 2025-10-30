Cas Koldo
Sánchez nega sobresous al PSOE i reconeix que va rebre pagaments en efectiu de menys de 1.000 euros
"Sempre amb les factures, els pagaments que hagi pogut rebre estan justificats", ha defensat el cap de l’Executiu en la comissió d’investigació del Senat on compareix aquest dijous
Iván Gil
Pedro Sánchez ha reconegut que va rebre sobres del PSOE amb diners en efectiu per liquidar les seves despeses, com els que ha documentat l’UCO de la Guàrdia Civil en la investigació a l’exsecretari d’Organització, José Luis Ábalos, i el seu assessor, Koldo García. «En alguna ocasió», va assegurar en la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat, tot i que sense concebre de moment ni quant ni quan al justificar que les xifres van ser «anecdòtiques».
El que sí que ha negat és que aquests pagaments superessin en el seu cas els 1.000 euros, la quantitat màxima permesa per llei en efectiu des de la reforma del 2021, a més de rebutjar que existeixin sobresous al PSOE. «Sempre amb les factures, els pagaments que hagi pogut rebre estan justificats», va insistir tant en resposta a la senadora d’UPN, María del Mar Caballero, que va arrencar l’interregotori, com el seu successor, el senador de Vox Ángel Gordillo.
Sánchez ha assegurat desconèixer les presumptes activitats corruptes dels exsecretaris d’Organització del PSOE per mostrar-se «decebut» sobre el que s’està revelant. «Ábalos va ser de la meva màxima confiança política», va dir, per diferenciar el seu vessant professional, que va lloar, i que «res tenia a veure amb els seus hàbits i la seva quotidianitat que jo, sens dubte, desconeixia».
La compareixença del president del Govern es produeix després que la gerent socialista Ana María Fuentes reconegués en l’interrogatori que li va realitzar el senador del PP Gerardo Camps que el PSOE fins al 2021, quan va cessar José Luis Ábalos com a secretari d’Organització , no comprovava quins fons, en metàl·lic o des d’un compte bancari, abonaven les despeses avançades per l’exministre de Transports, Koldo García o Santos Cerdán i que després els tornava la formació política liderada per Pedro Sánchez.
La documentació aportada pel PSOE a l’Alt Tribunal aquesta mateixa setmana especifica que el partit va treure del seu banc entre el 2017 i el 2024 un total d’un milió d’euros en efectiu per abonar liquidacions de despeses de l’Executiva federal. D’aquesta quantitat, un total de 126.858 euros haurien sigut liquidats a nom de la Secretaria d’Organització que va dirigir Ábalos fins al 2021; 30.797 euros de Santos Cerdán; 19.638 euros d’Ábalos i 11.291 euros de Koldo García.
L’escrit de Ferraz posa èmfasi en el fet que cap liquidació de despeses s’ha produït «amb càrrec a una suposada caixa ‘B’ o a un hipotètic compte extracomptable, que no existeix». En la declaració com a testimoni de l’exgerent Mariano Moreno Pavón, ara president de l’empresa pública Enusa Industrias Avançadas, el jutge que investiga al Tribunal Suprem el cas Cerdán-Ábalos, Leopoldo Puente, es va sorprendre de l’actuació dels socialistes: «Si Ábalos reclamava unes quantitats, ¿el control era que ho reclamava Ábalos? Això no és un control», va dir el magistrat, per després completar que no li semblava «un control gaire efectiu».
Sánchez ha acudit a la sala escortat pel secretari d’Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, i el seu assessor en el Gabinet de la Presidència Iván Yustos, que es van asseure al fons de la sala. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, també el va acompanyar, tot i que en el seu cas va optar per seguir la compareixença des de la sala del Govern habilitada a la Cambra alta.
Tot i que Sánchez té molt a perdre i poc a guanyar, els socialistes intentaven aquest dimecres rebaixar de forma preventiva els efectes negatius que els pugui portar per les «evidències» que diuen tenir en favor seu i que no hi hagi «res» incriminatori als informes de l’UCO de la Guàrdia Civil. Altres fonts que han preparat la compareixença explicaven que s’aspirava a «empatar», replicant els «cops» que esperaven rebre del PP.
